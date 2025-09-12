Трамп объявил о поимке подозреваемого в убийстве Кирка

12 сентября 2025, 15:42

Трамп сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Чарли Кирка

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Дональд Трамп сообщил, что подозреваемого в убийстве политического активиста Чарли Кирка задержали. Слова американского лидера приводит Telegram-канал «Осторожно, новости».





Президент США заявил, что правоохранительные органы провели масштабную работу, чтобы поймать предполагаемого преступника. Трамп отметил, что ключевую роль в задержании сыграл человек из ближайшего окружения подозреваемого. Этот человек предоставил властям необходимую информацию.

«Я думаю, с большей вероятностью мы поймали его. Он под стражей. Все провели огромную работу», — прокомментировал Трамп.