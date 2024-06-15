NYT впервые опубликовала полностью проект договора России и Украины от 2022 года

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Впервые опубликована полная версия проекта российско-украинского договора от 2022 года. Его положения прорабатывались сторонами в ходе переговоров представителей Москвы и Киева в Стамбуле.
Согласно документу, обнародованному американским изданием The New York Times, обе стороны согласились исключить проблему Крыма из договора. Полуостров оставался под российским контролем, но без признания Украиной.
Среди основных пунктов проекта договора был отказ Украины от вступления в военные союзы, а также от размещения на своей территории военных баз и иностранных контингентов.
Россия настаивала, чтобы Киев сделал русский официальным языком страны.
Украина хотела, чтобы её союзники были связаны договором и могли вмешаться, если на неё снова нападут. Такой договор, например, включал в себя закрытие воздушного пространства и предоставление необходимых вооружений.
Москва требовала немедленной отмены всех антироссийских санкций.
Проект договора предусматривал значительное сокращение численности ВСУ и военной техники. Украина в принципе была готова принять такие ограничения, но настаивала на установлении более высоких пределов — численность войск до 100 тысяч человек, 147 миномётов, 10 боевых вертолётов.
Украине разрешалось вступить в Евросоюз.
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Среди основных пунктов проекта договора был отказ Украины от вступления в военные союзы, а также от размещения на своей территории военных баз и иностранных контингентов.
Россия настаивала, чтобы Киев сделал русский официальным языком страны.
Украина хотела, чтобы её союзники были связаны договором и могли вмешаться, если на неё снова нападут. Такой договор, например, включал в себя закрытие воздушного пространства и предоставление необходимых вооружений.
Москва требовала немедленной отмены всех антироссийских санкций.
Проект договора предусматривал значительное сокращение численности ВСУ и военной техники. Украина в принципе была готова принять такие ограничения, но настаивала на установлении более высоких пределов — численность войск до 100 тысяч человек, 147 миномётов, 10 боевых вертолётов.
Украине разрешалось вступить в Евросоюз.
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Александр Бойцов