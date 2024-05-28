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«‎Мы не отказываемся»: Путин заявил о готовности продолжать переговоры по Украине

Путин: не Москва, а Киев отказался от переговоров публично
28 мая 2024, 17:15
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не Россия перестала вести переговоры по Украине. Об этом он рассказал во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
«Не мы перестали вести переговоры. Нам сказали «всё, больше с вами переговоров вести не будем»», — сказал российский лидер.

Он отметил, что Запад не слышит позицию РФ в вопросе переговорного процесса по Украине.



«Тысячу раз сказал, у них как будто ушей нет, мы не отказываемся. Украинская сторона отказалась публично», — сказал президент.

Помимо этого, Путин заявил, что единственная легитимная на Украине власть — Верховная рада и ее спикер. По его словам, в Незалежной следовало бы провести выборы, отменив для этого закон о военном положении. Он отметил, что этот вопрос требует серьезного и глубокого анализа. Кроме того, по словам главы государства, конституцией Самостийной при военном положении предусмотрено продление полномочий Верховной рады, но не президента.

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Царёв раскрыл, когда будет принято судьбоносное решение по Украине
Царёв спрогнозировал принятие судьбоносного решения по Украине летом
28 мая 2024, 17:31

Фото: iStock/sandsun

Политик Олег Царёв высказал уверенность в том, что определяющее решение по ситуации на Украине будет принято на международном уровне летом.
«К концу лета будет точка бифуркации, когда Западу придётся определяться: либо ему надо размораживать золотовалютные резервы России, изымать и отправлять их Украине, либо прекращать военные действия, потому что Украина будет разгромлена. Чтобы этого не допустить, придётся увеличивать ставки. Сейчас всё идёт к этой точке», — отметил в беседе с «Царьградом» Царёв.

Он также напомнил, что Украина сейчас отступает на фронте, в то время как Москва имеет более сильные позиции.

До этого российский военнослужащий с позывным Фара поделился, как отправился в зону СВО вместе со своими двоюродными и троюродными братьями.

«Я хотел попасть в добровольцы, но, поскольку являлся одним ребёнком в семье, родители отговаривали. В итоге договорились, что я пойду, когда начнётся мобилизация. Как только мобилизация началась, мне позвонили, и я согласился. И со мной поехали ещё семь моих братьев двоюродных и троюродных», — отметил в беседе с RT Фара.

Ранее сообщалось, что целые участки фронта ВСУ рухнут из-за прорыва военных ВС РФ на различных направлениях.

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У Польши нет возможности сбивать российские ракеты, заявил генерал Древняк
Генерал Древняк: Польша не будет воевать с Россией по требованию Зеленского
28 мая 2024, 17:27

Фото: iStock/Rafal Olkis

Польша не обладает возможностями для того, чтобы сбивать российские ракеты, и в принципе не собирается воевать с ядерной державой. Об этом сообщил польский генерал Томаш Древняк в беседе с изданием Do Rzeczy.
Он предположил, что было бы в случае оказания Польши Украине. По его словам, с территории Польши с учётом имеющегося вооружения можно действовать исключительно на дистанции 60-70 километров, поэтому войска даже не смогут защитить Львов. Таким образом, Польша в принципе не сможет оказать Украине какую-то существенную помощь.

Генерал добавил, что эффективное противостояние российским ракетам можно оказать исключительно при заходе самолётов ВВС Польши в воздушное пространство Украины.

А такой шаг стал бы прямым вступлением Польши в конфликт, что спровоцировало бы Россию нанести удары по объектам в странах НАТО.

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Путин жестко предупредил Польшу о последствиях ввода войск на Украину
Путин: поляки не уйдут из Украины, если зайдут туда контингентом
28 мая 2024, 17:13

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поляки не уйдут из Украины, если зайдут контингентом на территорию страны. Об этом Путин рассказал во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
По словам главы государства, для РФ не является секретом то, что польские военные находятся на Украине. Их разговоры перехватывают в эфире, отметил российский лидер.

Факт того, что поляки не уйдут вместе с другими контингентами стран Европы ​является очевидным, добавил президент Путин.

Ранее координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что западные наемники и инструкторы, которые участвуют в конфликте на стороне Киева, перебазируются на вторую линию обороны.

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#спецоперация
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Смертоносную группу «Аида» спецназа «Ахмат» перебросили под Харьков
Группа «Аида» спецназа «Ахмат» переброшена в Волчанск для уничтожения ВСУ
28 мая 2024, 16:54

Фото: iStock/ IherPhoto

Разведгруппа «Аида» спецназа «Ахмат» отправилась бить врага в Волчанск. Об этом пишет в своем Telegram-канале командир подразделения.
«Где бы на фронте не открывался филиал ада, группа Аида СпН «Ахмат» шагнет в него с улыбкой. Выбрал путь воина — значит будь воином. Враг будет разбит», — написано в публикации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что целые участки фронта ВСУ рухнут из-за прорыва военных ВС РФ на различных направлениях. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Угроза для гражданского населения»: Какое опасное химическое оружие применяют ВСУ
Микробиолог Никулин: химическое оружие ВСУ может навредить мирным гражданам
28 мая 2024, 16:25

Фото: iStock/andrey shalari

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют крупномасштабно применить токсические вещества в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом предупредил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию, эксперт в микробиологии Игорь Никулин в беседе с «Радио 1» сказал, что Украине боеприпасы с опасными химическими веществами поставляет США.

«У наших военных есть сведения, что в Краматорск уже доставили несколько вагонов с опасными химическими веществами. Это американские боеприпасы Би-Зет, СИ-ЭС и СИ-АР. Би-Зет — психохимическое оружие, которое взывает временное помешательство, а СИ-АР и СИ-ЭТ — это слезоточивый газ, в большой дозе даже смертельно-опасный. Это представляет угрозу больше не для военнослужащих, потому что у них есть противогазы, а именно для гражданского населения, у которых нет средств защиты», — объяснил эксперт.

Игорь Никулин рассказал, что Украина, несмотря на конвенцию о химическом оружии, уже неоднократно применяла различные химические вещества и яды, что противоречит международной договоренности о ведении военных действий.

«Белый фосфор, например, который используют США и Израиль. Но эти две страны отказались подписывать какие-то поправки по поводу неизбирательного оружия, а Украина подпись поставила, но использовать такое оружие продолжает. Это говорит о том, что мы имеем дело с государственным террористом», — сказал собеседник.

По словам Игоря Никулина, ВСУ помещает опасные химические вещества в беспилотники, потому что это сделать проще всего.

«Такие случаи уже были, они пытались использовать такое и под Бахмутом, и в Запорожской области. На Украине раньше была достаточно развита химическая промышленность, и на заводах сохранились в промышленных объемах и фосген, и фосгрит, и другие вещества, которые используются в органическом синтезе. В основном это оружие кустарного производства. Мы видели ролики, как они снаряжают дроны этим. Но есть те снаряды и бомбы, которые им поставляют западные союзники», — прокомментировал собеседник.

Игорь Никулин особенно отметил, что применение химически опасного оружия является грубейшим нарушением конвенции. То, что ОЗХО на это не реагирует, подтверждает, что речь идёт о двойных стандартах, заключил эксперт.

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Швеция отложила поставку истребителей Gripen на Украину
Reuters: Швеция отложила поставку истребителей Gripen на Украину ради F-16
28 мая 2024, 16:17

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что страна откладывает запланированную поставку шведских истребителей Gripen на Украину ради ввода в эксплуатацию многоцелевых боевых самолетов F-16. Об этом сообщает Reuters.
По словам министра, остальные союзники Украины также попросили Швецию повременить с поставками Gripen по этой причине. Мотив данной просьбы Йонсон раскрывать не стал.

Осенью прошлого года власти Швеции подтвердили, что одним из условий возможной поставки истребителей Киеву является членство скандинавской страны в Североатлантическом альянсе. Примечательно, что российская сторона будет воспринимать появляющиеся на Украине истребители F-16 как носителей ядерного оружия.

Ранее глава Минобороны республики Андрис Спрудс заявил, что Латвия в текущем году вложит более 20 миллионов евро в развитие «армии дронов». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Известен возможный регион применения химического оружия ВСУ
ВСУ могут применить химическое оружие в Харьковской области
28 мая 2024, 16:14

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Боевики ВСУ могут применить химическое оружие в Харьковской области. Такое предположение в беседе с «Лентой.ру» сделал военный эксперт Олег Глазунов.
«Нельзя исключать, что ВСУ могут применить химоружие, так как они отступают по всей линии фронта, и поэтому у них не хватает ни военной техники, ни танков, ни самолетов. Единственный вариант, чтобы остановить наше наступление, — это применить химическое оружие, использование которого запрещено ООН», – сказал Глазунов.

До этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов заявлял, что украинские неонацисты хотят крупномасштабно использовать токсические вещества в зоне спецоперации. Такие данные, по словам Кириллова, подтверждаются запросами Украины на поставку противогазов, антидотов и прочих средств индивидуальной защиты в чрезмерном объеме.

Также Кириллов обвинил Незалежную в применении химического оружия. По словам военного, киевский режим использовал химоружие в районе Артемовска, Донецка и других населенных пунктов.

Кириллов подчеркнул, что химоружием пользовались с согласия западных стран и его применение «стало системным».

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#война
#спецоперация
#оружие
#харьков
#харьковская область
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«ВСУ бегут от россиян»: СМИ оценили эффективность новой «тактики порезов»
Al Mayadeen: целые участки фронта ВСУ рухнут из-за прорыва ВС РФ
28 мая 2024, 16:11

Фото: iStock/Diy13

Целые участки фронта ВСУ рухнут из-за прорыва военных ВС РФ на различных направлениях. Об этом пишет Al Mayadeen.
В материале говориться, что у армии РФ хватает сил, чтобы прорывать украинскую оборону на разных направлениях и не отдавать инициативу на поле боя.

«И даже без какого-либо «генерального наступления» эта тактика «тысячи мелких порезов» очень опасна для ВСУ, так как обескровливает силы украинской армии, что со временем может привести к обрушению целых участков фронта», — подчеркнули обозреватели.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Красногоровка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Ирландии поразились масштабу потерь среди ВСУ
Журналист Боуз: масштабы потерь среди ВСУ на поле боя поражают
28 мая 2024, 15:35

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Потери ВСУ на поле боя на передовой поражают своими масштабами. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.
«Масштабы потерь украинцев на поле боя поражают. Неслучайно сообщать о военных потерях на Украине запрещено законом, а на фронт доступ строго ограничен», — написал Боуз в соцсети Х.

По его словам, украинские власти тщательно скрывают данные о потерях в армии, при этом западные СМИ никак этому не противостоят.

Ранее газета Monde писала, что ВСУ столкнулись с серьезными потерями из-за недостатка беспилотных летательных аппаратов и поддержки артиллерии. Командир взвода ВСУ Александр Беляев подчеркнул, что недостаток дронов и огневой поддержки артиллерии приводит к большим потерям, особенно в свете уничтожения российскими FPV-дронами украинской военной техники.

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