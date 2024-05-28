«‎Мы не отказываемся»: Путин заявил о готовности продолжать переговоры по Украине

Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не Россия перестала вести переговоры по Украине. Об этом он рассказал во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
«Не мы перестали вести переговоры. Нам сказали «всё, больше с вами переговоров вести не будем»», — сказал российский лидер.
Он отметил, что Запад не слышит позицию РФ в вопросе переговорного процесса по Украине.
«Тысячу раз сказал, у них как будто ушей нет, мы не отказываемся. Украинская сторона отказалась публично», — сказал президент.
Помимо этого, Путин заявил, что единственная легитимная на Украине власть — Верховная рада и ее спикер. По его словам, в Незалежной следовало бы провести выборы, отменив для этого закон о военном положении. Он отметил, что этот вопрос требует серьезного и глубокого анализа. Кроме того, по словам главы государства, конституцией Самостийной при военном положении предусмотрено продление полномочий Верховной рады, но не президента.
Читайте также:
Путин: хозяева Украины хотят переложить бремя непопулярных решений на Киев
Путин: поляки не уйдут из Украины, если зайдут туда контингентом
ВСУ потеряли более 700 военных в зоне действий группировки «Юг»
Дарья Осипова