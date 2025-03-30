WP: В Европе склоняются к отправке на Украину только морских и воздушных

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Европейские страны теперь больше рассматривают возможность отправки на Украину воздушных и морских сил. Это связано с ограниченными возможностями развёртывания крупных воинских контингентов на территории страны.
Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на двух европейских дипломатов. По словам источников издания, акцент европейцев сместился в сторону воздушных и морских группировок, так как командующие сухопутными силами указывают на сложности, связанные с размещением большого количества войск.
Авторы материала пишут, что в ближайшее время европейские страны собираются отправить на Украину группу военных для определения необходимого количества военнослужащих для так называемых «сил обеспечения безопасности». Им также предстоит определить места их будущей дислокации.
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«В то же время другие страны предлагают свои возможности для патрулирования неба над Украиной или в Черном море», — отмечается в публикации.
Авторы материала пишут, что в ближайшее время европейские страны собираются отправить на Украину группу военных для определения необходимого количества военнослужащих для так называемых «сил обеспечения безопасности». Им также предстоит определить места их будущей дислокации.
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Александр Бойцов