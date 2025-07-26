Представители США и Китая вступили в перепалку из-за Украины на заседании СБ ООН
Представители США и Китая вступили в перепалку по вопросу Украины на заседании Совбеза ООН. Об этом информирует Reuters.
Исполняющая обязанности посла США в ООН Дороти Ши заявила, что китайские представители должны «прекратить разжигать агрессию России» на Украине. Представитель Пекина Гэн Шуан отверг эти обвинения, сказав, что КНР не является стороной российского-украинского конфликта и никогда не предоставляла оружие ни одной из сторон.
Пекин также обвинил Вашингтон в попытке переложить вину и разжечь конфронтацию. Представители Китая призвали США играть более конструктивную роль в содействии прекращению огня на Украине и мирным переговорам.
До этого США обвинили Китай в отсутствии нейтральности по Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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