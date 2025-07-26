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Патрушев высказался о желании НАТО нарушить целостность России

Патрушев заявил, что НАТО хочет военным способом нарушить целостность России
Николай Патрушев (Фото: www.kremlin.ru)

НАТО хочет военным способом нарушить территориальную целостность РФ. Об этом в интервью РИА Новости заявил помощник президента России Николай Патрушев.



По его словам, угрозы в адрес Калининградской области — это очередное подтверждение устремлений стран-членов Североатлантического альянса военным способом нарушить независимость и территориальную целостность России.

Патрушев предупредил, что любое нападение на российский регион встретит немедленный ответ с применением всех имеющихся у РФ сил и средств.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в НАТО «озверели». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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