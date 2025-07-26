Патрушев высказался о желании НАТО нарушить целостность России
НАТО хочет военным способом нарушить территориальную целостность РФ. Об этом в интервью РИА Новости заявил помощник президента России Николай Патрушев.
По его словам, угрозы в адрес Калининградской области — это очередное подтверждение устремлений стран-членов Североатлантического альянса военным способом нарушить независимость и территориальную целостность России.
Патрушев предупредил, что любое нападение на российский регион встретит немедленный ответ с применением всех имеющихся у РФ сил и средств.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в НАТО «озверели». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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