Трамп опубликовал мем с полицейской погоней за Бараком Обамой

27 июля 2025, 00:44

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп опубликовал мем, на котором он и вице-президент Джей Ди Вэнс преследуют экс-главу страны Барака Обаму в полицейской погоне. Публикация была выложена на странице американского лидера в соцсети Truth Social.





Мем был выложен в ответ на доклад нацразведки США, в котором говорится, что администрация Обамы сфабриковала обвинения против России.





«Национальная разведка США в июле опубликовала доклад, в котором заявила, что администрация Барака Обамы сфабриковала обвинения в адрес России о вмешательстве в выборы 2016 года. В документе утверждается, что разведка скрыла данные об отсутствии угрозы манипуляций с голосами», — передает РБК суть обвинений в адрес Обамы.