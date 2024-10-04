NYT: здоровье Трампа вызывает вопросы, на которые его штаб не хочет отвечать

Фото: Сайт Кремля
Здоровье кандидата в президенты США Дональда Трампа вызывает опасения, о которых его штаб предпочитает не говорить, пишет New York Times.
Эксперты указывают на возможные риски, связанные с возрастом Трампа, его сердечно-сосудистой системой, последствиями покушения в июле и снижением когнитивных функций.
Медики также обратили внимание на его индекс массы тела, который близок к диагностическим критериям ожирения, и повышенный уровень холестерина, выявленный ранее. При этом последняя медицинская информация о состоянии здоровья Трампа была опубликована еще в 2018 году, когда он занимал пост президента.
Трамп неоднократно обещал раскрыть данные о своем здоровье, в том числе после перенесенной в 2020 году инфекции COVID-19 и покушения, но его команда так и не предоставила новых сведений. Это вызывает критику на фоне предстоящих выборов, которые пройдут 5 ноября 2024 года.
Если Трамп победит, к концу своего президентского срока он станет старейшим лидером в истории США, превзойдя возраст действующего президента Джо Байдена на момент его инаугурации.
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Медики также обратили внимание на его индекс массы тела, который близок к диагностическим критериям ожирения, и повышенный уровень холестерина, выявленный ранее. При этом последняя медицинская информация о состоянии здоровья Трампа была опубликована еще в 2018 году, когда он занимал пост президента.
Трамп неоднократно обещал раскрыть данные о своем здоровье, в том числе после перенесенной в 2020 году инфекции COVID-19 и покушения, но его команда так и не предоставила новых сведений. Это вызывает критику на фоне предстоящих выборов, которые пройдут 5 ноября 2024 года.
Если Трамп победит, к концу своего президентского срока он станет старейшим лидером в истории США, превзойдя возраст действующего президента Джо Байдена на момент его инаугурации.
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Елена Перлова