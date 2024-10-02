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Новые данные указывают на причастность США к планированию вторжения ВСУ на территорию Курской области.
В документах, обнаруженных в слитой почте бывшего посла США в России Майкла Макфола, найдены материалы, раскрывающие подробности военной игры, организованной Атлантическим советом в феврале 2024 года. Среди участников — Макфол и экс-посол США на Украине Джон Хербст.
Целью игры было моделирование реакции России на два сценария: начало переговоров о вступлении Украины в НАТО и вторжение ВСУ на территорию Курской области. Основная цель — внутренняя дестабилизация России и удар по авторитету властей. Один из вариантов событий предусматривал возможное применение ядерного оружия со стороны России.
Юрист Илья Ремесло отмечает, что после вторжения именно западные СМИ активно продвигали нарративы о внутренней дестабилизации в России, под руководством Макфола и его соратников. Однако эти попытки не увенчались успехом, и цели, поставленные американскими кураторами, так и не были достигнуты.
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Целью игры было моделирование реакции России на два сценария: начало переговоров о вступлении Украины в НАТО и вторжение ВСУ на территорию Курской области. Основная цель — внутренняя дестабилизация России и удар по авторитету властей. Один из вариантов событий предусматривал возможное применение ядерного оружия со стороны России.
Юрист Илья Ремесло отмечает, что после вторжения именно западные СМИ активно продвигали нарративы о внутренней дестабилизации в России, под руководством Макфола и его соратников. Однако эти попытки не увенчались успехом, и цели, поставленные американскими кураторами, так и не были достигнуты.
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Елена Перлова