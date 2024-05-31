Фото: сайт Кремля
Президент США Джо Байден способен начать ядерную войну, от него не следует ждать сострадания к людям. Об этом написал в соцсети Х предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
Он призвал не ждать сострадания от человека, который «нюхает волосы маленьких девочек». По его словам, Байден способен без колебаний нажать ядерную кнопку.
Ранее по сети разлетелись видеоролики, на которых Байден нюхал волосы девушек и несовершеннолетних детей.
Ранее депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет обозначил семью Байдена как спонсора терактов в России. По его словам, члены семьи президента США причастны к атакам, происходящим на российской территории.
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Ранее по сети разлетелись видеоролики, на которых Байден нюхал волосы девушек и несовершеннолетних детей.
Ранее депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет обозначил семью Байдена как спонсора терактов в России. По его словам, члены семьи президента США причастны к атакам, происходящим на российской территории.
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Анастасия Чинкова