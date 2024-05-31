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«Нюхает волосы маленьких девочек»: в Германии испугались состояния Байдена

Бизнесмен Дотком уверен, что Байден может начать ядерную войну
31 мая 2024, 19:29
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден способен начать ядерную войну, от него не следует ждать сострадания к людям. Об этом написал в соцсети Х предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
Он призвал не ждать сострадания от человека, который «нюхает волосы маленьких девочек». По его словам, Байден способен без колебаний нажать ядерную кнопку.

Ранее по сети разлетелись видеоролики, на которых Байден нюхал волосы девушек и несовершеннолетних детей.



Ранее депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет обозначил семью Байдена как спонсора терактов в России. По его словам, члены семьи президента США причастны к атакам, происходящим на российской территории.

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#джозеф байден
#ядерное оружие
#сша
#россия
#опасность
Польша обвинила Россию в причастности к сообщению в СМИ о мобилизации
Минцифры Польши заподозрило РФ в причастности к дезинформации о мобилизации
31 мая 2024, 20:28

Фото: iStock/ffikretow

Министерство цифровых технологий Польши подозревает Россию в причастности к появлению в информационной ленте госагентства РАР недостоверной информации о частичной мобилизации в республике и отправке военных на Украину.
Ранее польское информагентство РАР дважды публиковало и аннулировало сообщение о том, что премьер-министр страны Дональд Туск принял решение о частичной мобилизации в стране с 1 июля. Отмечалось, что под отправку на Украину попадут 200 тысяч поляков. Спустя несколько минут издание уточнило, что информация является фейковой.

Ведомство сообщило, что считает Россию причастной к совершению этой кибератаки, в результате которой на сайте появилась недостоверная информация.

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#польша
#россия
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#мобилизация
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Politico: обстановка в Европе имеет сходство с началом Первой мировой войны
31 мая 2024, 20:01

Фото: iStock/butenkow

Обозреватель издания Politico Джейми Деттмер утверждает, что нынешняя обстановка в Европе имеет сходство с ситуацией перед началом Первой мировой войны.
По словам Деттмера, среди сходств наблюдается увеличение числа политических группировок, движений, которые склонны к насилию, и агрессивного националистического мышления. Он также напомнил о покушении премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое должно стать «тревожным звоночком».

Обозреватель заключил, что в скором времени историки смогут оценить данное покушение как еще один промежуточный этап на пути к «тревожному сползанию Европы в абсолютную политическую враждебность».

Напомним, 15 мая этого года Роберт Фицо посетил выездное заседание правительства. На выходе из здания на него напал мужчина и произвёл пять выстрелов. Согласно данным МВД Словакии, нападавший руководствовался политическими мотивами. Он был против решения Фицо прекратить поставки военной помощи Украине. В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

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#мвд
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#поставки
#покушение
#европа
#насилие
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В НАТО начинают соглашаться с необходимостью дипломатического урегулирования на Украине
МИД Турции: НАТО начинает разделять идею о мирном урегулировании на Украине
31 мая 2024, 20:00

Фото: iStock/Michele Ursi

Всё больше стран НАТО начинают поддерживать точку зрения Турции о необходимости решения конфликта на Украине дипломатическим путём. Об этом заявил глава МИД страны Хакан Фидан в кулуарах неформального заседания глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.
По его словам, страны НАТО продолжают прилагать усилия по оказанию поддержки Украине в военной сфере. Однако Турция, в противовес им, регулярно поднимает вопрос о необходимости дипломатического урегулирования конфликта. Многие члены альянса пренебрегают этим. Но сейчас наблюдается тенденция по увеличению числа стран, которые меняют свою позицию и переходят на сторону Анкары.

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#турция
#нато
#украина
#переговоры
#политика
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Посол РФ в КНР Моргулов: США готовят для Тайваня украинский сценарий
31 мая 2024, 19:22

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Российский посол в Китае Игорь Моргулов заявил, что РФ видит стремление США нагнетать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению посла, Вашингтон может организовать провокацию в отношении КНР согласно украинскому сценарию в Южно-Китайском море у Тайваня. Моргулов подчеркнул, что Москва фиксирует намерения Штатов сформировать очаг напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что планирует на предстоящем саммите в Вашингтоне договориться о сотрудничестве с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для совместного противостояния Китаю.

Напомним, Вашингтон неоднократно открыто заявляет о своей борьбе с Пекином в различных сферах. Так, США намерены поставить Китай перед выбором между Россией и странами Запада в вопросах торговли.

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#москва
#сша
#море
#китай
#нато
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В России прокомментировали угрозы журналистам со стороны фонда Клуни
Глава СЖР Соловьев назвал неприемлемыми угрозы фонда Клуни журналистам из РФ
31 мая 2024, 19:21

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев ответил на угрозы «Фонда Клуни за справедливость», пишет ТАСС.
Ранее «Фонд Клуни за справедливость» пообещал добиваться ареста журналистов из России в Европе.

Соловьев назвал угрозы организации неприемлемыми. По его словам, члены фонда верят в собственную пропаганду, поэтому их можно только пожалеть.

Глава СЖР отметил, что они готовы репрессировать людей за другое мнение.

Фонд Клуни за справедливость создали юристка Амаль Клуни и ее муж, актер Джордж Клуни. На сайте компании утверждается, что она помогает пострадавшим от нарушения прав человека.

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#сша
#россия
#журналисты
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В выходные в Москве будут грозы и ветер
31 мая 2024, 19:09

Фото: iStock/shujaa_777

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в эти выходные в столице ожидаются грозы и ветер.
«Выходные в Москве пройдут под аккомпанемент не тридцатиградусной жары, а под аккомпанемент кратковременных дождей, ливней, гроз и порывистого ветра. Температура при этом не очень сильно просядет: она упадет всего лишь до 25°C днём», — отметил в беседе с «Известиями» Шувалов.

Тем временем в Кузбассе начался сезон навигации, который продлится до конца октября.

«Сотрудники МЧС России напоминают, что перед началом эксплуатации судно должно пройти обязательное освидетельствование: перед его регистрацией, каждые 5 лет с даты регистрации судна в судовом билете, перед перегоном в другой регион, после ремонта или устранения замечаний при предыдущем освидетельствовании», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы ГУ МЧС России по Кузбассу.

Ранее сообщалось, что в Черкасске сильнейший град разбил стеклянную крышу торгового центра «Панорама».

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#град
#погода
#мчс
#температура
#выходные
#москва
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В Штатах неожиданно высказались о Путине в ответ на резкие слова Зеленского
Миршаймер: Путин занят важными делами, а не переживаниями о мирном саммите
31 мая 2024, 18:59

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин не переживает за саммит в Швейцарии, как говорит украинский политик Владимир Зеленский, заявил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive профессор США Джон Миршаймер.
По словам Миршаймера, Путин занят решением серьезных вопросов. Таких, как победа в украинском конфликте. По мнению американского профессора, российский лидер потратит на размышления о саммите «одну-две-три минуты». Миршаймер подчеркнул, что у Путина трехзначный IQ.

Профессор уверен, идея о том, что швейцарская мирная конференция повлияет на ход украинского конфликта, является несерьезным аргументом.

«Это та ерунда, которой время от времени занимается Запад, потому что он так отчаянно пытается найти какой-то способ выиграть, но дело в том, что на данный момент нет никакого способа», – заключил Миршаймер.

Швейцарский саммит по вопросам Украины пройдет 15-16 июня.

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#владимир путин
#швейцария
#саммит
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Зеленский посетовал, что для Бразилии важнее отношения с Россией, чем помощь Украине
Зеленский: для Бразилии приоритетнее отношения с Россией, чем помощь Украине
31 мая 2024, 18:58

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Бразилия считает, что для нее приоритетнее отношения с Россией, чем помощь Украине. Об этом информирует издание O Globo.
Предводитель киевского режима выразил недовольство, поскольку Бразилия не должна иметь хорошие отношения с РФ, а также ей следует оказывать поддержку Киеву. К тому же Зеленский задался вопросом, почему ему необходимо снова повторять подобные вещи.

Лидер Украины добавил, что Бразилия якобы обязана выставить ультиматум России.

Ранее Зеленский заявил, что Киев получил от США послание по вопросу возможности использования поставляемого американского оружия для атак по территории России. Напомним, США разрешили Украине использовать для ударов по территории России РСЗО HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерию.

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#бразилия
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#украина
#сша
#отношения
#зеленский
#киев
#послание
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Россия требует от США ответа на вопрос о ядерном оружии в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Россия потребовала от США ответа на вопрос о размещении ядерного оружия в АТР
31 мая 2024, 18:47

Фото: iStock/Gerasimov174

Россия требует от американской делегации прямого ответа на вопрос о намерении разместить ядерное оружие на территории союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщила зампостпреда РФ при Совбезе ООН Анна Евстигнеева.
Россия считает, что США могут попросить государства Азии, не включая Филиппин, предоставить им территорию для размещения своих ракет средней и меньшей дальности, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

Днём ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Соединённые Штаты не видят необходимости в возвращении своего ядерного вооружения в Азиатско-Тихоокеанский регион и на Корейский полуостров.

До этого 4 апреля Сухопутные войска ВС США объявили о планах размещения ракет средней дальности в Азии для сдерживания Китая.

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#сша
#россия
#ядерное оружие
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