Фото: istockphoto / Jakub Laichter
После атаки на Курскую область, Украина под руководством Владимира Зеленского оказалась на грани уничтожения, считает глава движения «Другая Украина» и бывший лидер запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом сообщила Лента.ру.
«Когда Зеленский вторгся в Россию, он окончательно подписал приговор украинской государственности. До этого момента ещё можно было выйти на мирные переговоры и сохранить Украину, пусть и с территориальными потерями, но без её раздела и поглощения другими государствами», - поделился Виктор Медведчук.
Он считает, что Украина под управлением Зеленского не вызывает интереса у ведущих мировых игроков. Нападение на Курскую область стало неожиданностью для Вашингтона.
Политик напомнил о прохладных отношениях между Камалой Харрис и Зеленским, объяснив это осознанием демократами того, что «проект «Зеленский» ведет их к политической пропасти.
Ранее Медведчук высказал мнение, что к власти на Украине должны прийти прагматичные политики. Нынешний президент показал себя как никудышный экономист и нерасчетливый политик, который верит в доминирование коллективного Запада.
Читайте также:
Два польских солдата были ранены на границе с Белоруссией
«Ничем хорошим это не закончится»: Журналист Боуз про идею бить ракетами вглубь России
Ермак отчитался перед сыном Сороса о реализации «формулы мира»
Мира Полтева