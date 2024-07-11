Зеленский обеспокоился ситуацией вокруг здоровья Байдена

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Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен состоянием здоровья президента США Джо Байдена, передает Axios на основе информации от украинского источника.
«Зеленский является одним из лидеров, которые смотрели президентские дебаты и обеспокоены ситуацией», – отмечается в публикации.
По данным издания, в разговоре с президентом США Зеленский сказал, что «все ждут ноября», то есть результатов президентских выборов.
Ранее Джо Байден в одном из интервью заявил, что не считает себя больным.
4 июля Байден признал, что провалился в дебатах с бывшим президентом США Дональдом Трампом. В то же время он заявил, что после этого намерен продолжать участвовать в предвыборной кампании.
Ранее сообщалось, что после неудачных дебатов Байдена Демократическая партия США запаниковала и начала искать кандидата на его место.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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Александр Климов