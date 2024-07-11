Новое оружие для Киева, планы против России и расширение на Восток: итоги саммита НАТО

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Страны НАТО опубликовали совместную декларацию по итогам саммита альянса в Вашингтоне. Как члены блока видят будущее Украины и воспринимают Россию, читайте в материале «Радио 1».
Украина и «необратимый путь» в НАТО
Согласно заключительной декларации, Киев находится на «необратимом пути» к членству в Североатлантическом альянсе.
«Мы полностью поддерживаем право Украины самой выбирать договоренности в сфере обороны и определять свое будущее, свободное от внешнего вмешательства. Будущее Украины – в НАТО», – отмечается в тексте документе.
Члены Альянса отмечают прогресс Украины после саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году и заявляют, что будут продолжать поддерживать Украину на пути к полной евроатлантической интеграции до тех пор, пока Киев будет продолжать «эту важнейшую работу».
В то же время в заявлении подчеркивается, что члены Альянса будут «в состоянии» пригласить Украину вступить в НАТО, когда союзники выразят единодушное согласие, а Киев выполнит необходимые условия. Министры иностранных дел стран-членов НАТО будут ежегодно оценивать прогресс Украины в проведении реформ.
В совместную декларацию НАТО включили пункт о будущем Украины
НАТО и новые меры поддержки Украины
В дополнение к заявлениям о членстве Киева, в документе говорится, что НАТО планирует предоставить Украине не менее 40 миллиардов евро в виде базового финансирования и обеспечить устойчивый уровень помощи в сфере безопасности до 2025 года.
При этом страны НАТО будут дважды в год отчитываться об утвержденном процессе предоставления военной помощи Украине.
В то же время заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер сообщил, что НАТО объявит о новом пакете военной и экономической поддержки в рамках вступления Украины в альянс. В частности, речь идет об укреплении противовоздушной обороны (ПВО) Украины, военного потенциала, бронежилетов и униформы.
Кроме того, страны-участницы блока объявили о создании миссии по содействию безопасности и военной подготовке на Украине (NSATU), а также координации военных поставок. Задача миссии – оказывать Украине помощь в обеспечении безопасности.
Альянс также одобрил назначение старшего гражданского представителя НАТО для Киева и создание центра анализа конфликта на Украине для последующего изучения и применения его опыта.
НАТО в ближайшее время объявит о новых мерах поддержки Украины
НАТО и российская угроза
В итоговой декларации России придается особое значение. Так, например, НАТО по-прежнему рассматривает Россию как главную угрозу для альянса. В коммюнике говорится, что украинский конфликт «нарушил мир и стабильность в евроатлантическом регионе и серьезно подорвал глобальную безопасность».
В то же время альянс заявляет, что не желает конфронтации с Россией.
«Мы остаемся готовыми сохранять каналы связи с Москвой, чтобы минимизировать риски и избежать эскалации», – говорится в документе.
Одновременно с этим военный блок активизирует базу Aegis Ashore в Польше, чтобы усилить потенциал противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) обороны.
«Мы рады объявить о повышении оперативного потенциала НАТО по противоракетной обороне. Запуск базы Aegis Ashore в Польше дополняет существующие объекты в Румынии, Испании и Турции», – звучит в одном из последних пунктов декларации.
Альянс также призвал международное сообщество не оказывать никакой поддержки России. Согласно итоговому заявлению, блок осуждает все государства, которые поддерживают Москву. Страны НАТО также договорились разработать рекомендации по стратегическому подходу к отношениям с Россией к следующему саммиту альянса.
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Альянс и расширение на Восток
В итоговой декларации члены НАТО также выразили намерение продолжать расширять сотрудничество на Балканах и в Черном море и поддерживать стремление стран, желающих присоединиться к альянсу.
Кроме того, НАТО планирует усилить свое присутствие на Ближнем Востоке и в Африке, чтобы «поддерживать миру» в этих регионнах. В связи с этим члены альянса приняли план действий по укреплению своего подхода к южному направлению, объединение откроет офис в столице Иордании городе Амман, где будет продолжать сотрудничать с иракскими властями.
В итоговой декларации также говорится, что следующий саммит НАТО пройдет в Гааге (Нидерланды) в июне 2025 года и в Турции – в 2026 году.
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Александр Климов