О нарушении прав мигрантов из Таджикистана в РФ сообщил омбудсмен Бобозода

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Уполномоченный по правам человека в Таджикистане Умед Бобозода обратился к российской коллеге Татьяне Москальковой, обратив внимание на соблюдение прав таджикских граждан в России. Информация о запросе появилась 12 октября на сайте омбудсмена.
Бобозода выразил обеспокоенность по поводу сообщений в СМИ о нарушениях прав трудовых мигрантов из Таджикистана. Он отметил, что многие граждане республики сталкиваются с проблемами в России, где проверяют легальность документов трудовых мигрантов.
По словам правозащитника, граждане Таджикистана на российских границах часто остаются без питания и условий содержания. По его словам, мигрантов могут держать на границе несколько дней.
Уполномоченный попросил Москалькову взять под контроль эти ситуации и обеспечить защиту прав таджикских мигрантов в России.
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«Мы обеспокоены нарушением прав и свобод мигрантов», — говорится в запросе Бобозода.
По словам правозащитника, граждане Таджикистана на российских границах часто остаются без питания и условий содержания. По его словам, мигрантов могут держать на границе несколько дней.
«Граждан Таджикистана часто задерживают на границе на длительное время, иногда на несколько дней, без адекватных условий. Среди них есть сотрудники госучреждений, студенты, пожилые люди, женщины и дети», — говорится в обращении.
Уполномоченный попросил Москалькову взять под контроль эти ситуации и обеспечить защиту прав таджикских мигрантов в России.
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Лия Мурадьян