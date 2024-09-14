ОАЭ отказались от возобновления переговоров о покупке истребителей F-35 у США

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Власти Объединенных Арабских Эмиратов не намерены возобновлять переговоры о покупке истребителей F-35, независимо от того, кто станет президентом США после ноябрьских выборов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей правительства ОАЭ.
По словам собеседника, условия, препятствующие подписанию контракта в 2021 году, не изменились. Чиновник подчеркнул, что правительство ОАЭ не намерено возобновлять переговоры с Соединенными Штатами.
Отмечается, что необходимость пересмотра вопроса вытекает из оценки технических требований, эксплуатационных ограничений и соотнесения затрат и выгод.
Ранее Государственный департамент США одобрил возможную продажу истребителей F-35A Lightning II правительству Румынии. По данным Reuters, Румыния планирует приобрести 32 самолета, 33 двигателя, а также прочее оборудование. Сумма сделки составит 7,2 миллиарда долларов США.
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Отмечается, что необходимость пересмотра вопроса вытекает из оценки технических требований, эксплуатационных ограничений и соотнесения затрат и выгод.
Ранее Государственный департамент США одобрил возможную продажу истребителей F-35A Lightning II правительству Румынии. По данным Reuters, Румыния планирует приобрести 32 самолета, 33 двигателя, а также прочее оборудование. Сумма сделки составит 7,2 миллиарда долларов США.
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Александр Климов