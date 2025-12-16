«Обдолбанный Носферату»: в Белом доме жёстко прошлись по Илону Маску
Глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс резко высказалась в адрес Илона Маска, заявив, что предприниматель увлекается наркотиками и внешне напоминает «обдолбанного Носферату». Об этом она рассказала в интервью журналу Vanity Fair.
По словам Уайлс, Маск ведёт крайне эксцентричный образ жизни: днём он якобы спит в спальном мешке прямо в здании Исполнительного офиса. Чиновница подчеркнула, что считает миллиардера «странным типом», отметив, что подобные особенности нередко встречаются у гениев.
Также Уайлс заявила, что скандальные публикации Маска в соцсетях, по её мнению, появляются в моменты, когда он принимает микродозы веществ. При этом она уточнила, что не располагает подтверждённой информацией и делает выводы не на основе личных данных.
Читайте также: