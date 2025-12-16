Достижения.рф

«Обдолбанный Носферату»: в Белом доме жёстко прошлись по Илону Маску

Глава аппарата Белого дома сделала резкое заявление о Маске
Илон Маск и Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс резко высказалась в адрес Илона Маска, заявив, что предприниматель увлекается наркотиками и внешне напоминает «обдолбанного Носферату». Об этом она рассказала в интервью журналу Vanity Fair.



По словам Уайлс, Маск ведёт крайне эксцентричный образ жизни: днём он якобы спит в спальном мешке прямо в здании Исполнительного офиса. Чиновница подчеркнула, что считает миллиардера «странным типом», отметив, что подобные особенности нередко встречаются у гениев.

Также Уайлс заявила, что скандальные публикации Маска в соцсетях, по её мнению, появляются в моменты, когда он принимает микродозы веществ. При этом она уточнила, что не располагает подтверждённой информацией и делает выводы не на основе личных данных.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0