«Обдолбанный Носферату»: в Белом доме жёстко прошлись по Илону Маску

16 декабря 2025, 22:57

Глава аппарата Белого дома сделала резкое заявление о Маске

Илон Маск и Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс резко высказалась в адрес Илона Маска, заявив, что предприниматель увлекается наркотиками и внешне напоминает «обдолбанного Носферату». Об этом она рассказала в интервью журналу Vanity Fair.