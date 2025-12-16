Силы ПВО уничтожили 10 украинских дронов над тремя регионами России
Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили десять украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщает Минобороны России.
В течение дня средства ПВО провели две крупные операции по перехвату дронов. В период с 12:00 до 16:00 по московскому времени силы противовоздушной обороны уничтожили 20 беспилотных летательных аппаратов. Десять из них они сбили над Калужской областью, восемь — над Брянской областью и ещё два — над столичным регионом.
Позже, с 16:00 до 20:00, дежурные расчёты ПВО перехватили и уничтожили ещё 10 украинских беспилотников самолётного типа. Шесть аппаратов военные сбили над территорией Брянской области, три над Тверской областью и один над Орловской областью.
Ранее российские военные ликвидировали группу иностранных наёмников у Купянска.
