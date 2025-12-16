Достижения.рф

«Лучшее ещё впереди»: Дональд Трамп выступит с обращением из Белого дома

Трамп анонсировал обращение к нации и заинтриговал американцев
Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем обращении к нации, которое состоится в четверг вечером. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети Truth Social.



По словам американского лидера, выступление пройдёт в прямом эфире из Белого дома в 21:00 по восточному времени США, что соответствует 5:00 утра по московскому времени. Тема обращения при этом не раскрывается.

«Дорогие американцы, завтра вечером я выступлю с обращением к нации. Это был отличный год для нашей страны, и лучшее ещё впереди», — написал Трамп, добавив, что с нетерпением ждёт встречи с гражданами.
Ранее, 16 декабря, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами Трамп заявил о готовности США предоставить Украине военные гарантии безопасности.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0