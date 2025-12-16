«Лучшее ещё впереди»: Дональд Трамп выступит с обращением из Белого дома

16 декабря 2025, 22:53

Трамп анонсировал обращение к нации и заинтриговал американцев

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем обращении к нации, которое состоится в четверг вечером. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети Truth Social.





По словам американского лидера, выступление пройдёт в прямом эфире из Белого дома в 21:00 по восточному времени США, что соответствует 5:00 утра по московскому времени. Тема обращения при этом не раскрывается.





«Дорогие американцы, завтра вечером я выступлю с обращением к нации. Это был отличный год для нашей страны, и лучшее ещё впереди», — написал Трамп, добавив, что с нетерпением ждёт встречи с гражданами.