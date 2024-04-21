Обнародовано письмо президента Швейцарии Путину

Фото: сайт Кремля
Президент Швейцарии Виола Ахмерд написала письмо Владимиру Путину вскоре после его переизбрания. Об этом представитель Минобороны страны Лоренц Фришкнехт сообщил в беседе с изданием Blick.
Отмечается, что в своём письме президент выразила соболезнования в связи с произошедшим 22 марта терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». А также выразила поддержку всем пострадавшим от паводков в российских регионах.
Политик подчеркнул, что письмо Ахмерд стало неким призывом к диалогу в тяжёлые времена. В нём она указала, что достижение мира и процветания возможно при уважении норм международного права и принципов, закреплённых в Уставе ООН.
При этом Фришкнехт добавил, что письмо не было поздравлением Путина с переизбранием на пост главы государства.
Читайте также:
Швейцария удивила Запад своей позицией по конфискации российских активов
Швейцария высказалась об итогах президентских выборов в России
Швейцария выступает за включение РФ в процесс мирных переговоров по Украине
Анастасия Чинкова