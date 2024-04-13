Десятки иранских дронов обнаружили в небе над Ираком

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Десятки иранских беспилотников были замечены над южными провинциями Ирака, сообщил телеканал Al Arabiya, передает информационное агентство ТАСС.
Беспилотники были замечены, в частности, в регионах Майсан и Эн-Насирия направляющимися в сторону Израиля.
Ранее сообщалось, что Иран нанес атаку по Израилю беспилотниками. Вскоре Израиль объявил о временном закрытии пространства страны.
Кроме того, оборонительные и ударные системы Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля были приведены в боевую готовность, а десятки самолетов выведены в воздушное пространство.
13 апреля США предупредили о возможном нападении Ирана.
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Ранее сообщалось, что Иран нанес атаку по Израилю беспилотниками. Вскоре Израиль объявил о временном закрытии пространства страны.
Кроме того, оборонительные и ударные системы Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля были приведены в боевую готовность, а десятки самолетов выведены в воздушное пространство.
13 апреля США предупредили о возможном нападении Ирана.
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Александр Климов