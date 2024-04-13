Иран нанес атаку по Израилю

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Иран атаковал территорию Израиля с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает израильская радиостанция Kan, сообщает информационное агентство ТАСС.
По словам корреспондента портала Axios Барака Равида, еврейское государство атаковали десятки беспилотников-камикадзе.
Ранее Соединенные Штаты предупредили, что Иран может атаковать Израиль утром 14 апреля.
Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что оборонительные и наступательные системы Военно-воздушных сил (ВВС) страны приведены в состояние боевой готовности. Официальный представитель Даниэль Хагари сообщил, что в небо поднялись десятки самолетов.
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Ранее Соединенные Штаты предупредили, что Иран может атаковать Израиль утром 14 апреля.
Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что оборонительные и наступательные системы Военно-воздушных сил (ВВС) страны приведены в состояние боевой готовности. Официальный представитель Даниэль Хагари сообщил, что в небо поднялись десятки самолетов.
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Александр Климов