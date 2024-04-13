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Иран нанес атаку по Израилю

KAN: Иран атаковали территорию Израиля беспилотниками
13 апреля 2024, 23:16
Фото: iStock/sommersby

Фото: iStock/sommersby

Иран атаковал территорию Израиля с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает израильская радиостанция Kan, сообщает информационное агентство ТАСС.
По словам корреспондента портала Axios Барака Равида, еврейское государство атаковали десятки беспилотников-камикадзе.

Ранее Соединенные Штаты предупредили, что Иран может атаковать Израиль утром 14 апреля.



Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что оборонительные и наступательные системы Военно-воздушных сил (ВВС) страны приведены в состояние боевой готовности. Официальный представитель Даниэль Хагари сообщил, что в небо поднялись десятки самолетов.

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Десятки иранских дронов обнаружили в небе над Ираком
Десятки иранских БПЛА пересекли границу Ирака и направились в сторону Израиля
13 апреля 2024, 23:43

Фото: iStock/Oselote

Десятки иранских беспилотников были замечены над южными провинциями Ирака, сообщил телеканал Al Arabiya, передает информационное агентство ТАСС.
Беспилотники были замечены, в частности, в регионах Майсан и Эн-Насирия направляющимися в сторону Израиля.

Ранее сообщалось, что Иран нанес атаку по Израилю беспилотниками. Вскоре Израиль объявил о временном закрытии пространства страны.

Кроме того, оборонительные и ударные системы Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля были приведены в боевую готовность, а десятки самолетов выведены в воздушное пространство.

13 апреля США предупредили о возможном нападении Ирана.

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СМИ: Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие время
#иран
#ирак
#беспилотник
#бпла
#дрон
#сша
#нападение
#конфликт
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Израиль временно закрывает воздушное пространство страны
Израиль закрывает аэропорт Бен-Гурион на три часа 14 апреля
13 апреля 2024, 23:31

Фото: iStock/structuresxx

Израиль закроет воздушное пространство страны с 01:00 14 апреля в связи с ожидаемой иранской атакой, сообщил израильский телеканал 12 TV, передает информационное агентство ТАСС.
Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве будет закрыт на три часа.

Ранее «Радио 1» сообщало, что Иран атаковал израильскую территорию с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Кроме того, оборонительные и ударные системы Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля были приведены в боевую готовность, а десятки самолетов выведены в воздушное пространство.

13 апреля США предупредили о возможном нападении Ирана.

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СМИ: Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие время
#сша
#израиль
#иран
#аэропорт
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Израиль привел в готовность боевую авиацию, десятки самолетов поднято в небо
ЦАХАЛ: ВВС Израиля приведены в боевую готовность
13 апреля 2024, 23:07

Фото: iStock/yucelyilmaz

Оборонительные и наступательные системы Военно-воздушных сил Израиля (ВВС) приведены в боевую готовность, десятки самолетов подняты в воздух, сообщил официальный представитель Армии Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, передает РИА Новости.
Он отметил, что командование оценивает ситуацию вместе со стратегическими партнерами Израиля. В первую очередь ведется координация с Соединенными Штатами.

Ранее США предупредили, что Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля. На случай возможной атаки власти Израиля приняли решение отменить все занятия в учебных заведениях страны.

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США предупредили о возможном нападении Ирана на Израиль 14 апреля
13 апреля 2024, 22:34

Фото: iStock/ivanmollov

Власти США предупредили, что Иран может напасть на Израиль утром 14 апреля. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
Неназванный американский чиновник сообщил, что вероятность нападения войск Ирана на Израиль в первые часы воскресенья крайне велика.

По сообщениям официального представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари, страна активно готовится к возможному нападению. Системы обороны и нападения ВВС Израиля приведены в готовность, в небе находятся несколько десятков военных самолётов, ведутся постоянные переговоры со стратегическими партнёрами, во всех учебных заведениях страны отменены занятия.

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#иран
#сша
#нападение
#конфликт
#цахал
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У МИД Киргизии появились вопросы к заявлению представителя МВД РФ Волк
13 апреля 2024, 20:21

Фото: iStock/HStocks

В МИД Киргизии заявили, что у них появились вопросы к заявлению официального представителя МВД России Ирины Волк о жалобе жены сотрудника посольства республики. Об этом сообщается на сайте киргизского внешнеполитического ведомства.
Там отметили, что из сообщения Волк следует, что пострадавшая женщина с детьми сама является виновницей инцидента. В ведомстве подчеркнули, что рассчитывают на объективную служебную проверку.

Также в МИД выразили надежду на то, что МВД рассмотрит записи с нагрудных камер полицейских.

Ранее Волк написала, что МВД приступило к проверке после жалобы супруги дипломата на сотрудников полиции Москвы. Они 8 апреля проводили профилактический обход столичных квартир. Женщина отказалась предъявлять им документы, подчеркнув, что является женой сотрудника посольства Киргизии.

В ходе разговора полицейские не заходили в квартиру, не оказывали психологического и физического давления на женщину.

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#киргизия
#россия
#мид
#мвд
#ирина волк
#заявление
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Байден прервал выходной для консультаций по Ближнему Востоку
13 апреля 2024, 19:54

Фото: iStock/lucky-photographer

Президент США Джо Байден прервал свой выходной и вернулся в Белый дом для консультаций с командой по безопасности из-за ухудшения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.
Отмечается, что глава государства проводил выходной в штате Делавэр. Однако он вынужден был вернуться в Вашингтон на день раньше из-за необходимости срочного обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.

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#сша
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Правительство опровергло данные о возможном уходе Белоусова в Счётную палату
13 апреля 2024, 18:46

Фото: iStock/Yury Gubin

В правительстве России опровергли информацию о возможном переходе первого вице-премьера Андрея Белоусова в Счётную палату.
Ранее в этот день появилась информация о том, что Андрей Белоусов может не войти в состав нового кабинета министров. В этом случае он может быть назначен на пост главы Счётной палаты.

Отметим, что это место в настоящее время пустует после ухода бывшего главы Андрея Кудрина на работу в компанию «Яндекс».

Однако в правительстве сообщили, что данная информация нп соответствует действительности.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин реализует свои полномочия по формированию нового состава кабмина так, как он считает лучше.

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#правительство
#россия
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#владимир путин
#пост
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МИД РФ: Лавров решительно осудил удар Израиля по иранскому посольству в Сирии
13 апреля 2024, 17:30

Фото: сайт Кремля

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе беседы с иранским коллегой решительно осудил удар Израиля по консульству Ирана в сирийском Дамаске. Об этом сообщили в МИД РФ.
Российский министр провёл телефонный разговор с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном. В ходе разговора основное внимание было уделено ситуации на Ближнем Востоке.

Лавров осудил удар израильской армии по посольству Ирана, подчеркнув, что любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями, категорически неприемлемы, как и политические убийства.

Политики подтвердили настрой на сохранение координации по актуальным вопросам международной и региональной повесток.

Ранее, 1 апреля, Минобороны Сирии сообщило, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ударила по зданию генконсульства Ирана в сирийском Дамаске. В результате этого удара здание было полностью разрушено. В нём также находилась резиденция посла Ирана в Сирии Хосейна Акбари, который не пострадал.

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#мид рф
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#иран
#посольство
#израиль
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«Уничтожат в любое время»: В США осознали свою беспомощность перед Россией
Риттер: Россия может уничтожить силы НАТО в любое время, когда вступит в бой
13 апреля 2024, 17:06

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Россия может уничтожить армии стран НАТО в любое время, с таким заявлением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouТube-канала Judging Freedom.
По словам эксперта, Вооружённые силы стран Североатлантического альянса совсем не подготовлены к затяжным боевым столкновениям и будут не способны в них участвовать.

«Российская армия сегодня вполне способна участвовать в такого рода конфликтах. Возможно, ее численность меньше, но их опыт и возможности таковы, что они могут уничтожить силы НАТО в любое время, когда вступят в бой», — прокомментировал нынешнюю ситуацию Риттер.

Он также указал, что ВС РФ представляют из себя единую крупную армию. В способности же стран альянса собрать свои силы воедино Риттер усомнился.

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