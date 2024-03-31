Оборона НАТО не распространяется на штат Гавайи, сообщили в США

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В случае нападения на американский штат Гавайи, пятая статья Договора НАТО 1949 года о коллективной обороне не будет автоматически задействована. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что в Договоре говорится об обороне территорий в Европе и Северной Америке, а штат Гавайи находится в Тихом океане, то есть не входит в эти границы. Он стал полноценным штатом США только спустя 10 лет после подписания документа о создании Североатлантического альянса, а именно, в 1959 году.
При этом неназванный представитель Госдепартамента США подчеркнул, что в четвёртой статье Договора указывается, что стороны всегда будут консультироваться между собой, если по мнению одной из них её территориальная целостность, безопасность или политическая независимость окажутся под угрозой. Под это положение, по мнению политика, входят и Гавайи.
При этом вряд ли стоит ждать изменения текста Договора, поскольку у других стран также появились территории в регионах за пределами Северной Атлантики.
Эксперт аналитического центра Pacific Forum Джон Хемингс в эфире телеканала напомнил, что в Гавайях находится база США Перл-Харбор. В случае конфликта с Китаем из-за эскалации на Тайване, она может оказаться под ударом.
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При этом неназванный представитель Госдепартамента США подчеркнул, что в четвёртой статье Договора указывается, что стороны всегда будут консультироваться между собой, если по мнению одной из них её территориальная целостность, безопасность или политическая независимость окажутся под угрозой. Под это положение, по мнению политика, входят и Гавайи.
Эксперт аналитического центра Pacific Forum Джон Хемингс в эфире телеканала напомнил, что в Гавайях находится база США Перл-Харбор. В случае конфликта с Китаем из-за эскалации на Тайване, она может оказаться под ударом.
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Анастасия Чинкова