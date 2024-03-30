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НАТО для защиты своего восточного фланга от России потребуется 300 тысяч солдат

30 марта 2024, 16:30
Фото: istockphoto/Serhej Calka

Фото: istockphoto/Serhej Calka

Для защиты своего восточного фланга на протяжении от Чёрного до Балтийского моря Североатлантическому альянсу потребуется около 300 тысяч солдат.

Такие подсчёты привела итальянская газета Corriere della Sera. Обозреватели издания ссылаются на схему, утверждённую на саммите в Мадриде в 2022 году, согласно которой первое ядро в составе 100 тысяч человек должно быть готово к боевым действиям в течение десяти дней. Следующие 200 тысяч человек должны прийти в боевую готовность в период от 10 до 30 дней. Однако благодаря постоянным тренировкам эти сроки постоянно сокращаются, особенно это касается польской армии, отмечается в публикации.

В статье также говорится о том, что Франция и Великобритания могли бы разместить тактические ядерные боеголовки дальнего действия для нанесения прямых ударов по территории России. Авторы материала, впрочем, отмечают, что это привело бы к глобальной катастрофе. В заключение Corriere della Sera сообщает, что по данным издания в ближайшее время альянсом будут мобилизованы дополнительно 200 тысяч человек.

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Террористов из «Крокуса» могут судить в Беларуси, где разрешена смертная казнь
Бутина: Белоруссия может применить казнь к террористам из «Крокуса»
30 марта 2024, 16:32

Фото: iStock/Zolnierek

Суд над преступниками, совершившими теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» может состояться в Белоруссии, где разрешена смертная казнь. Об этом заявила депутат Госдумы РФ Мария Бутина в эфире телеканала «Беларусь-1».
По ее словам, республика имеет такое же право как и Россия на суд над террористами.

Депутат также отметила, что надежды террористов на то, что в России запрещена смертная казнь, и им этого не грозит, являются преждевременными.

Прежде Басманный суд Москвы арестовал фигурантов по уголовному делу о теракте в «Крокусе». Они будут находиться в СИЗО до 22 мая, после чего им будет предъявлено обвинение.

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#суд
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#теракт
#депутат
#смертная казнь
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Турция может стать крупнейшим поставщиком оружия Украине
Аydinlik: Вашингтон намерен сделать Турцию поставщиком оружия для Украины
30 марта 2024, 14:08

Фото: iStock/ Andrey Kryuchenko

Прежде Турция поставляла Киеву оружие, однако преимущественно это были беспилотники. Теперь, когда Украина испытывает дефицит боеприпасов, Вашингтон намерен сделать Анкару основным поставщиком оружия. Об этом пишет издание Аydinlik.
Авторы статьи пишут, что США намерены запустить производство артиллерийских снарядов для нужд ВСУ в Техасе. При этом изготовлением будет заниматься турецкая компания.

Предполагается, что этот вопрос будет обсуждаться лидерами США и Турции в мае.

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#сша
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#турция
#всу
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Зеленский усмешкой отреагировал на вопрос журналиста о теракте в «Крокусе»
30 марта 2024, 12:50

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Американский журналист CBS News задал Зеленскому вопрос о причастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле». Украинский президент в ответ довольно ухмыльнулся и предложил «поговорить об этом».
Кроме того, корреспондент спросил Зеленского, насколько он обеспокоен тем, что Киев подозревают в организации либо спонсировании теракта, а также опасается ли он ответных действий со стороны России.

Ранее депутат Европарламента Марсел де Грааф прямо заявил, что Украина спланировала, организовала и оплатила теракт в подмосковном концертном зале. А шумиха, поднятая спецслужбами Чехии по поводу «пропаганды, проплаченной Россией», инициирована для сокрытия причастности Киева к массовому убийству людей в «Крокусе».

Депутат Государственной думы от Республики Крым генерал-майор запаса Леонид Ивлев предположил, что в процессе допросов непосредственных исполнителей следователи выяснят имена организаторов теракта в Киеве и их кураторов в Вашингтоне.

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#владимир зеленский
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Эстонский премьер Каллас встревожена критической нехваткой снарядов у ВСУ
30 марта 2024, 12:23

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Вооружённые силы Украины (ВСУ) испытывают ощутимый снарядный голод, что делает их неспособными противостоять российской армии. Свою тревогу по этому поводу высказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
В интервью эстонской национальной телерадиовещательной компании ERR она выразила озабоченность сообщениями от украинцев о том, что боеприпасы до них не доходят. В целом Каллас заявила, что встревожена информацией, поступающей от украинских военных, в меморандумах которых говорится о том, что они не могут даже вывозить своих раненых.

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что у Европы не хватает денег на то, чтобы покупать снаряды для Киева. Кроме того, отметил глава Минобороны прибалтийской страны, перед отправкой в зону боевых действий боеприпасы следует проверить, а значит они поступят в распоряжение ВСУ не раньше конца года.

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#украина
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В Кремле впервые прокомментировали заявления Зеленского о переговорах с Россией
Песков: Киеву на переговорах придется учитывать новую геополитическую реальность
30 марта 2024, 11:58

Фото: сайт Кремля

С момента начала спецоперации на территории Украины, геополитическая реальность поменялась. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он также обратил внимание на то, что всем придется смириться с тем фактом, что у России появились новые субъекты, присоединенные в результате референдумов.

Прежде сообщалось, что Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с РФ, но с учетом условия. Таковым является возвращение России к тем границам, которые были до начала СВО на территории Украины.

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#украина
#владимир зеленский
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Зеленский уволил своего советника Шефира
30 марта 2024, 11:51

Фото: istockphoto/reflection_art

Украинский президент Владимир Зеленский уволил своего советника и первого помощника Сергея Шефира. Соответствующий указ глава киевского режима подписал сегодня, 30 апреля.
Кроме политической деятельности, Шефир известен как коллега Зеленского по работе в студии «Квартал-95», создателем и директором которой являлся. Он участвовал в создании множества кинокартин в качестве сценариста и продюсера, среди которых «Любовь в большом городе-3», «Ржевский против Наполеона», «Слуга народа», «8 первых свиданий», сериал «Сваты» и другие. Шефир также играл в нескольких командах КВН, а сценарии писал для ещё большего их количества.

Пост первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Шефир занимал с мая 2019 года. В Офисе главы государства он занимался вопросами взаимодействия с крупным бизнесом, а также отвечал за распорядок дня президента. Зеленский публично называл Шефира своим другом. О причинах его увольнения не сообщается.

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#президент
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«Нервничает»: Захарова прокомментировала слова Зеленского о переговорах с РФ
Захарова: Зеленский вспомнил про переговоры, нервничает, у него выборы на носу
30 марта 2024, 11:39

Фото: официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о возможных переговорах с Россией. Об этом пишет издание РИА Новости.
По мнению дипломата, украинский президент нервничает, так как вскоре на Украине пройдут выборы.

«Нервничает. У него выборы на носу. Или на носу не выборы?» — сказала Захарова.

Напомним, выборы президента Украины состоятся 21 мая.

Прежде сообщалось, что Владимир Зеленский впервые допустил проведение переговоров с РФ, которые прежде были исключены на законодательном уровне его же указом.

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В Турции восхитились ударом Путина по Западу
Sabah: Путин разрушил миропорядок Запада и превратил Россию в новый центр силы
30 марта 2024, 11:12

Фото: сайт Кремля

Президенту России Владимиру Путину удалось переиграть оппонентов, которые пытались уничтожить РФ. Об этом пишет издание Sabah.
Авторы статьи заявили, что российскому лидеру удалось изменить классический миропорядок, который существовал на правилах Атлантики.

Также в публикации говорится, что санкционная политика Запада не оказала того влияния, которого ожидали. Наоборот, усилилась интеграция незападного мира, и изоляции Москвы не произошло.

Главный успех Путина состоит в том, что он смог выстоять давлению и сохранить экономику.


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#политика
#отношения
#путин
#санкции
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В Госдуме рассказали об угрозах Зеленского за десять дней до теракта в «Крокусе»
30 марта 2024, 11:07

Фото: iStock/Oleg Elkov

За десять дней до теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» президент Украины Владимир Зеленский опубликовал у себя в социальной сети пост с угрозами, в котором предупредил, что россияне «почувствуют потери». Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.
Депутат выразил уверенность в том, что российские службы установят всех причастных к теракту лиц и вычислят организатора.

Шеремет добавил, что слова Зеленского, по его мнению, означали анонс предстоящего массового убийства людей.

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#теракт
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#россия
#владимир зеленский
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