НАТО для защиты своего восточного фланга от России потребуется 300 тысяч солдат

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Для защиты своего восточного фланга на протяжении от Чёрного до Балтийского моря Североатлантическому альянсу потребуется около 300 тысяч солдат.
В статье также говорится о том, что Франция и Великобритания могли бы разместить тактические ядерные боеголовки дальнего действия для нанесения прямых ударов по территории России. Авторы материала, впрочем, отмечают, что это привело бы к глобальной катастрофе. В заключение Corriere della Sera сообщает, что по данным издания в ближайшее время альянсом будут мобилизованы дополнительно 200 тысяч человек.
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Александр Бойцов