В НАТО рассказали о возможности нападения России на страны альянса

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Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр прокомментировал возможность нападения России на страны НАТО. По его Бауэра, пока нет никаких признаков того, что у России есть такой план, сообщает Baltic Times.
«Не думаю, что существует прямая угроза», – высказался адмирал. При этом Бауэр подчеркнул, что главная проблема заключается в амбициях России, «простирающихся дальше Украины», – отметил военный.
НАТО знает об этом, поэтому альянс «стать более готовым», добавил он.
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Александр Климов