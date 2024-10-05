Оборонительный «Восточный щит» построит Польша на границе с Россией и Белоруссией

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Польша построит оборонительные укрепления на границе с Россией и Белоруссией. Строительство начнется до конца 2024 года. Об этом сообщил 5 октября заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик.
В сеть оборонительных укреплений под названием «Восточный щит» будут входить бункеры, заграждения и разведывательные системы.
Отмечается, что расходы на оборонительные укрепления Польши составят более 2,5 миллиардов долларов. Закончить строительство «щита» на границе с Белоруссией и Россией польские власти должны в 2028 году.
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«В течение следующих трех недель мы сможем провести первые испытания элементов «Восточного щита» на военных полигонах. А в этом году мы начнем строить первые элементы на северной и восточной границах», — цитирует Томчика пресс-служба Минобороны Польши.
Отмечается, что расходы на оборонительные укрепления Польши составят более 2,5 миллиардов долларов. Закончить строительство «щита» на границе с Белоруссией и Россией польские власти должны в 2028 году.
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Лия Мурадьян