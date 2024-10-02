Польша не смогла сформировать украинский легион из-за отсутствия желающих

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Польша не смогла сформировать украинский легион, так как не было желающих вступить в него. Об этом рассказал министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире на портале Wirtualna Polska.
«Нет желающих. Мы к этому подготовились. Это было в рамках соглашения, подписанного между Польшей и Украиной, но мы не отвечаем за вербовку», — отметил Косиняк-Камыш.
По его словам, предполагалось, что довольно большое число украинцев захотят вступить в легион. Планировалось создать целую бригаду численностью в несколько тысяч человек, которую должны были оснастить техникой в польских частях за счет Варшавы. Однако этого не произошло, заключил министр обороны Польши.
Косиняк-Камыш также отметил, что Украина очень быстро забыла о предоставленном Польшей вооружении.
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