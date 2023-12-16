Сальдо назвал условие для начала мирных переговоров с Киевом

Фото: сайт Кремля
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мирные переговоры с Украиной если и нужны России, то только на условиях Москвы и после достижения поставленных целей спецоперации. Об этом пишет РИА Новости.
По словам Сальдо, условия, которые были выставлены заранее, называть переговорами нельзя. Он отметил, что нашей стране такие переговоры не нужны.
Губернатор подчеркнул, что если переговоры с Украиной произойдут только после того, когда цели специальной военной операции будут достигнуты. Сальдо добавил, что все остальное будет определено российским руководством.
Напомним, Россия множество раз указывала на то, что готова к переговорам, однако Украина на законодательном уровне ввела запрет на них проведение.
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Губернатор подчеркнул, что если переговоры с Украиной произойдут только после того, когда цели специальной военной операции будут достигнуты. Сальдо добавил, что все остальное будет определено российским руководством.
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Екатерина Коршунова