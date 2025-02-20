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Американская сторона готова как смягчить, так и ужесточить антироссийские ограничения. Об этом агентству Bloomberg заявил глава Минфина США Скотт Бессент.
«Думаю, это хорошее описание», — сказал чиновник, отвечая на соответствующий вопрос.Во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры. Специалисты подчеркивали, что диалог проходил в позитивном ключе. Глава российского МИДа Сергей Лавров отмечал, что есть основания полагать, что США стали лучше слышать Россию.
На фоне российско-американских переговоров свой визит в Саудовскую Аравию отменил глава киевского режима Владимир Зеленский. Он отметил, что посетит Эр-Рияд уже в марте.
Ранее сообщалось, что дроны ВСУ ударили по Славянску-на-Кубани.
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Никита Кротов