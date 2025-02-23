В МИД опровергли информацию о новых переговорах США и России

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Второго тура российско-американских переговоров в Саудовской Аравии не готовится, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Я не могу это подтвердить. Никакая встреча в Эр-Рияде не готовится», — приводит его слова ТАСС.Ранее президент США Дональд Трамп заявил о новой встрече между российской и американской сторонами в Эр-Рияде.
Российско-американские переговоры состоялись в Саудовской Аравии в минувший вторник, 18 февраля. Отмечалось, что диалог получился позитивным и продуктивным.
«Разговор был, я считаю, очень полезным. Мы не просто слушали, но и слышали друг друга. У меня есть основания полагать, что американская сторона стала лучше понимать нашу позицию», — говорил главный дипломат РФ Сергей Лавров.Перед этим стало известно о российской поправке к американской резолюции ГА ООН по кризису на Украине.
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Никита Кротов