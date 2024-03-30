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Главной проблемой Украины заключается совсем не в недостатке вооружений и средств для его приобретения. Гораздо более Киеву вредит то, что представители Республиканской партии из Палаты представителей Конгресса США «поддерживают Россию».
В материале отмечается, что после того, как в ВСУ перестали поступать американские боеприпасы, украинские артиллеристы могут выпускать всего две тысячи снарядов в день, а не десять тысяч, как раньше. О тотальном превосходстве российской артиллерии говорят украинские военачальники и президент Зеленский. Попытки Конгресса и администрации Белого дома договориться о выделении нового пакета помощи Украине и Израилю, равно как и решить вопросы на мексиканской границе, пока не увенчались успехом.
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Александр Бойцов