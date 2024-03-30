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Обозреватели Forbes назвали главную проблему Украины

Forbes: Главной проблемой Киева в США стали дружащие с Россией республиканцы
30 марта 2024, 10:50
Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Главной проблемой Украины заключается совсем не в недостатке вооружений и средств для его приобретения. Гораздо более Киеву вредит то, что представители Республиканской партии из Палаты представителей Конгресса США «поддерживают Россию».

Об этом пишут обозреватели издания Forbes. В публикации указано, что нехватка гаубиц в украинском артиллерийском парке не является серьёзной проблемой по сравнению с тем, что республиканцы в Палате представителей с октября 2023 года начали блокировать дальнейшую американскую помощь Киеву. Из-за этого авторы статьи называют законодателей из нижней палаты Конгресса «дружественными России».

В материале отмечается, что после того, как в ВСУ перестали поступать американские боеприпасы, украинские артиллеристы могут выпускать всего две тысячи снарядов в день, а не десять тысяч, как раньше. О тотальном превосходстве российской артиллерии говорят украинские военачальники и президент Зеленский. Попытки Конгресса и администрации Белого дома договориться о выделении нового пакета помощи Украине и Израилю, равно как и решить вопросы на мексиканской границе, пока не увенчались успехом.

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В Кремле впервые прокомментировали заявления Зеленского о переговорах с Россией
Песков: Киеву на переговорах придется учитывать новую геополитическую реальность
30 марта 2024, 11:58

Фото: сайт Кремля

С момента начала спецоперации на территории Украины, геополитическая реальность поменялась. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он также обратил внимание на то, что всем придется смириться с тем фактом, что у России появились новые субъекты, присоединенные в результате референдумов.

Прежде сообщалось, что Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с РФ, но с учетом условия. Таковым является возвращение России к тем границам, которые были до начала СВО на территории Украины.

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#украина
#владимир зеленский
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Зеленский уволил своего советника Шефира
30 марта 2024, 11:51

Фото: istockphoto/reflection_art

Украинский президент Владимир Зеленский уволил своего советника и первого помощника Сергея Шефира. Соответствующий указ глава киевского режима подписал сегодня, 30 апреля.
Кроме политической деятельности, Шефир известен как коллега Зеленского по работе в студии «Квартал-95», создателем и директором которой являлся. Он участвовал в создании множества кинокартин в качестве сценариста и продюсера, среди которых «Любовь в большом городе-3», «Ржевский против Наполеона», «Слуга народа», «8 первых свиданий», сериал «Сваты» и другие. Шефир также играл в нескольких командах КВН, а сценарии писал для ещё большего их количества.

Пост первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Шефир занимал с мая 2019 года. В Офисе главы государства он занимался вопросами взаимодействия с крупным бизнесом, а также отвечал за распорядок дня президента. Зеленский публично называл Шефира своим другом. О причинах его увольнения не сообщается.

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#президент
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«Нервничает»: Захарова прокомментировала слова Зеленского о переговорах с РФ
Захарова: Зеленский вспомнил про переговоры, нервничает, у него выборы на носу
30 марта 2024, 11:39

Фото: официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о возможных переговорах с Россией. Об этом пишет издание РИА Новости.
По мнению дипломата, украинский президент нервничает, так как вскоре на Украине пройдут выборы.

«Нервничает. У него выборы на носу. Или на носу не выборы?» — сказала Захарова.

Напомним, выборы президента Украины состоятся 21 мая.

Прежде сообщалось, что Владимир Зеленский впервые допустил проведение переговоров с РФ, которые прежде были исключены на законодательном уровне его же указом.

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В Турции восхитились ударом Путина по Западу
Sabah: Путин разрушил миропорядок Запада и превратил Россию в новый центр силы
30 марта 2024, 11:12

Фото: сайт Кремля

Президенту России Владимиру Путину удалось переиграть оппонентов, которые пытались уничтожить РФ. Об этом пишет издание Sabah.
Авторы статьи заявили, что российскому лидеру удалось изменить классический миропорядок, который существовал на правилах Атлантики.

Также в публикации говорится, что санкционная политика Запада не оказала того влияния, которого ожидали. Наоборот, усилилась интеграция незападного мира, и изоляции Москвы не произошло.

Главный успех Путина состоит в том, что он смог выстоять давлению и сохранить экономику.


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#санкции
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В Госдуме рассказали об угрозах Зеленского за десять дней до теракта в «Крокусе»
30 марта 2024, 11:07

Фото: iStock/Oleg Elkov

За десять дней до теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» президент Украины Владимир Зеленский опубликовал у себя в социальной сети пост с угрозами, в котором предупредил, что россияне «почувствуют потери». Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет, пишет РИА Новости.
Депутат выразил уверенность в том, что российские службы установят всех причастных к теракту лиц и вычислят организатора.

Шеремет добавил, что слова Зеленского, по его мнению, означали анонс предстоящего массового убийства людей.

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#владимир зеленский
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Зеленский: США негативно отреагировали на удары ВСУ по энергообъектам России
30 марта 2024, 10:39

США выразили недовольство из-за ударов Украины по объектам инфраструктуры РФ. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, приводит его слова The Washington Post.
Он отметил, что для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре РФ Украина использует беспилотники собственного производства. Он также указал на то, что никто не может говорить Киеву о т ом, чего он не должен или не может делать.

Однако глава Украины добавил, что Вашингтон не доволен действиями ВСУ в этом вопросе.

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#рф
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В США предупредили Киев о противодействии с неожиданной стороны
Foreign Policy: Польша может заблокировать вступление Украины в Евросоюз
30 марта 2024, 10:31

Фото: istockphoto/makaule

Еврокомиссия предложила предоставить Украине свободный доступ к единому общеевропейскому рынку ещё на год. Это вызвало гнев многих государств Евросоюза, страдающих от наплыва на свои рынки дешёвых украинских продуктов.
Такая ситуация может вылиться в блокирование вступления Киева в ЕС, пишут обозреватели издания The Foreign Policy. Наиболее очевидно данные противоречия проявляются в соседствующей с Украиной Польше, говорится в публикации. Эта страна изначально всячески поддерживала Киев, но в последнее время стала проявлять гораздо большую сдержанность в отношении Украины, а самое главное — в отношении её членства в Евросоюзе.

Авторы материала напоминают, что среди польских фермеров уже очень давно процветают антиукраинские настроения, а теперь их сала поддерживать и остальное население страны. Попытки политиков ЕС обеспечить помощь Украине могут настроить против неё группы с немалым политическим влиянием, пишут авторы статьи. Присоединение Киева к Евросоюзу в конечном итоге зависит от поддержки Польши, заключают обозреватели The Foreign Policy.

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Посол РФ: Пограничники России размещены на армянской границе по просьбе Пашиняна
30 марта 2024, 09:56

Фото: istockphoto/grynold

Наблюдательные посты российских пограничников у границы Армении и Азербайджана размещены по просьбе армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявил посол России в Ереване Сергей Копыркин.
В интервью ереванскому порталу 24News российский дипломат подчеркнул, что размещение и обустройство постов и наблюдательных пунктов погранслужбы ФСБ России производилось именно по личной просьбе премьер-министра Армении, причём исключительно за счёт российской стороны. Это было необходимо для стабилизации ситуации на границе и предотвращения возможных эксцессов в 2020 году, добавил посол.

Представитель российского дипломатического представительства с сожалением констатировал, что армянские власти так и не решились узаконить в плане правового статуса размещение российских пограничных наблюдательных постов.

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Минтруда Таджикистана фиксирует отток мигрантов из РФ после теракта в «Крокусе»
30 марта 2024, 09:46

Фото: iStock/Oleg Elkov

Власти Таджикистана проводят усиленную работу с трудовыми мигрантами с целью недопущения их вербовки экстремистскими группировками. Об этом сообщил замминистра труда, миграции и занятости населения республики Шахнозу Нодири.
По словам представителей Минтруда, в ходе разъяснительной работы особое внимание уделяется предотвращению вербовки граждан Таджикистана через соцсети или мессенджеры.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что после трагических событий в Подмосковье, наблюдается отток мигрантов из РФ.

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