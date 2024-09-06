Общественный штаб: выборы столичных депутатов начались в штатном режиме

Фото: iStock/nemchinowa
Выборы московских депутатов начались в столице в штатном режиме. Об этом рассказал глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев, его слова приводятся на сайте ведомства.
«Штаб уже начал свою работу, на всех избирательных участках Москвы находятся наши наблюдатели – которые сообщили, что все УИКи открылись вовремя и в штатном режиме», – рассказал Ковалёв.
По его словам, за их работой будут следить видеонаблюдатели на протяжении трех дней выборов.
Напомним, с 6 по 8 сентября москвичи выбирают депутатов в Мосгордуму, при этом жители Троицкого и Новомосковского округов будут голосовать за муниципальных депутатов. Проголосовать онлайн можно с 8.00 6 сентября до 20.00 8 сентября.
Ранее сообщалось, что уже в общей сложности проголосовали уже более 600 тысяч москвичей. Из них 20,5 тысяч проголосовали с помощью терминалов электронного голосования (ТЭГ). Также было выдано порядка порядка трёх тысяч бумажных бюллетеней.
Читайте также:
Памфилова сообщила об открытии избирательных участков в 49 регионах России
На выборах в Подмосковье будут работать свыше 8 тыс. наблюдателей
Секретарь Мособлизбикома Фурс рассказал об обеспечении безопасности на выборах
Элина Позднякова