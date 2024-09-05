На выборах в Подмосковье будут работать свыше 8 тыс. наблюдателей

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
За ходом Единого дня голосования в Московской области будут следить более 8 тыс. наблюдателей. Об этом заявили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«За выборами местных депутатов станут следить три категории наблюдателей: 1187 человек - от общественных палат; 2681 – от кандидатов и 4153 человека – от избирательных объединений», – говорится в сообщении.Уточняется, что все они ознакомлены со своими правами и действиями на избирательном участке, а также во время выездных голосований. Они будут наблюдать за процессом голосования, подсчётом голосов и определением результатов выборов.
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Ранее сообщалось, что Подмосковье 6-8 сентября пройдут выборы депутатов муниципальных Советов в 25 городских округах, ещё в трёх состоятся довыборы.
В ходе выборов в муниципальные Советы депутатов суммарно будет оспорено 580 мандатов.
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Лора Луганская