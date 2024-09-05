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На выборах в Подмосковье будут работать свыше 8 тыс. наблюдателей

05 сентября 2024, 22:43
Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

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За ходом Единого дня голосования в Московской области будут следить более 8 тыс. наблюдателей. Об этом заявили в пресс-службе Мособлизбиркома.
«За выборами местных депутатов станут следить три категории наблюдателей: 1187 человек - от общественных палат; 2681 – от кандидатов и 4153 человека – от избирательных объединений», – говорится в сообщении.
Уточняется, что все они ознакомлены со своими правами и действиями на избирательном участке, а также во время выездных голосований. Они будут наблюдать за процессом голосования, подсчётом голосов и определением результатов выборов.



Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Ранее сообщалось, что Подмосковье 6-8 сентября пройдут выборы депутатов муниципальных Советов в 25 городских округах, ещё в трёх состоятся довыборы.

В ходе выборов в муниципальные Советы депутатов суммарно будет оспорено 580 мандатов.

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Депутаты Мособлдумы будут следить за голосованием на выборах в своих округах

Депутаты Мособлдумы будут следить за голосованием на выборах в своих округах
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#единый день голосования
Цивилев: многие страны разделяют позицию нашей страны
05 сентября 2024, 22:02

Фото: iStock/macky_ch

Министр энергетики РФ Сергей Цивилев выразил уверенность в том, что многие государства мира на самом деле разделяют позицию России о мироустройстве, однако не все осмеливаются об этом открыто говорить.
Он также отметил важность международных взаимодействий с другими странами для того, чтобы доносить им позицию России.

«Многие государства нашу позицию разделяют, но некоторые боятся это говорить публично. Друзей у нас становится всё больше и больше, потому что наша позиция — она понятна и проста, и Владимир Владимирович несёт сейчас огромную ответственность не только за нашу страну, он возглавил сейчас формирование нового мироустройства», — приводит NEWS.ru слова Цивилева.

Ранее сообщалось, что в Белом доме призвали президента России Владимира Путина перестать говорить о выборах президента США.

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#политика
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Белый дом призвал Путина перестать говорить о выборах президента США
05 сентября 2024, 21:40

Фото: iStock/YayaErnst

В Белом доме призвали президента России Владимира Путина перестать говорить о выборах президента США. С таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, его слова приводит ТАСС.
Сегодня Путин иронично заявил, что после того, как Байдена сняли с президентской гонки, следует поддерживать нового кандидата от демократов — Камалу Харрис. Эти высказывания и попросили Кирби прокомментировать.
«Единственные люди, которые должны определять, кто будет следующим президентом Соединенных Штатов, — это американский народ. И мы были бы очень признательны, если бы господин Путин, во-первых, перестал бы говорить о наших выборах и, во-вторых, перестал вмешиваться», — возмутился официальный представитель Белого дома.
Стоит отметить, что во время своего выступления Путин также подчеркнул, что российская сторона не имеет права определять фаворитов на пост главы США, поскольку в конечном счете выбор будет сделан американцами. А Россия, как отметил Путин, уважительно относится к волеизъявлению жителей Штатов.

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Трамп намерен создать комиссию для аудита правительства США во главе с Маском
05 сентября 2024, 21:34

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президент США от республиканцев Дональд Трамп пообещал в случае победы на выборах создать комиссию по реформированию правительства для повышения его эффективности, которую возглавит предприниматель Илон Маск.
Экс-президент, выступая на Нью-Йоркском экономическом клубе, отметил, что комиссия будет проводить проверку финансов, эффективности работы правительства и готовить рекомендации по радикальным реформам.

Трамп подчеркнул, что возглавит эту комиссию бизнесмен Илон Маск, который ранее поддержал кандидата от Республиканской партии.

Ранее в понедельник газета Washington Post писала, что в случае победы Трамп создаст комиссию для проведения аудита правительственных программ.

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#дональд трамп
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#сша
#правительство
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Трамп сделал неожиданное заявление о санкциях США
Трамп: санкции США ослабляют позиции доллара по всему миру
05 сентября 2024, 21:29

Фото: сайт Дональда Трампа

Кандидат в президенты США республиканец Дональд Трамп заявил, что санкции США в конечном итоге ослабляют позиции доллара по всему миру. С такими словами он выступил в Экономическом клубе в Нью-Йорке. Однако, по его словам, санкции можно и нужно применять против заслуживающих таких мер стран, но с последующей их отменой.
«Я ввожу санкции и снимаю их как можно скорее, потому что в конечном итоге они убивают доллар и все, что он представляет <…> Мы должны продолжать оставаться мировой валютой, я думаю, что это важно», — пояснил республиканец.
Ранее издание Politico сообщало, рост популярности кандидата в президенты США Камалы Харрис мешает вопросу одобрения военной помощи Киеву на 50 миллиардов долларов, так как Штаты перестали спешить в этом направлении, когда угроза победы Трампа на выборах стала ниже.

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#сша
#доллар
#санкции
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#президент
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Госдеп США предложил крупное вознаграждение за данные о российском хакере
Госдеп США предложил до миллиона долларов за сведения о хакере Стигале
05 сентября 2024, 20:56

Фото: iStock/gorodenkoff

Госдепартамент США объявил о вознаграждении в размере до 1 миллиона долларов за данные, которые бы привели к аресту российского хакера Тима Стигала. Об этом сообщается в заявлении ведомства.
Отмечается, что вознаграждение объявлено в рамках Программы вознаграждений за борьбу с транснациональной организованной преступностью.

Гражданина России Тима Вахаевича Стигала обвиняют в незаконной торговле личными и корпоративными финансовыми данными рядовых американцев, а также в шантаже владельцев этих сведений.

Секретной службой Штатов он внесён в перечень самых разыскиваемых преступников.

Также имеется информация, что Тим Стигал является отцом Амина Стигала, которого Вашингтон обвиняет в хакерских атаках на инфраструктуру США и Украины. За сведения о местонахождении и личности сына Тима Госдеп предложил 10 миллионов долларов.

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#госдеп
#сша
#россия
#хакер
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Президент Польши Дуда обвинил премьера Туска в сотрудничестве со спецслужбами РФ
05 сентября 2024, 20:50

Фото: iStock/delray77

Президент Польши Анджей Дуда обвинил премьер-министра страны Дональда Туска в продолжении сотрудничества со спецслужбами РФ, сославшись на соглашение с ФСБ, заключенное его предыдущим правительством в 2012 году.
Ранее издание Rzeczpospolita сообщало, что россиянин Павел Рубцов, когда ему дали ознакомиться с материалами его уголовного дела, получил доступ к секретным документам, так как по УПК Польши обвиняемый имеет право изучать все без исключения материалы уголовного дела. Прокуратура Польши тогда поспешила опровергнуть информацию, что Рубцов видел что-то, касающееся гостайны.
«Тяжело это комментировать. Действующие правила позволяют защищать безопасность и интересы Польши, сделать в такой ситуации исключение и даже не допустить подозреваемого к материалам дела, особенно если это закрытые, тайные материалы. Ситуация курьезная потому, что тогда уже не было никаких сомнений в том, что этот господин является российским агентом, так как было известно, что он будет участвовать в обмене, который был организован между Россией и США», — заявил Дуда.
По его словам, те, кто предоставлял документы для ознакомления, понимали, что перед ними «сотрудник российской спецслужбы».

Дуда добавил, что в 2012 году, когда во главе правительства также был Туск, военная контрразведка Польши заключила соглашение о сотрудничестве с ФСБ РФ. Туск, по его словам, дал согласие этому договору.
«Неужели это сотрудничество между спецслужбами Польши и спецслужбами России продолжается? Ибо это так выглядит», - заключил Дуда.
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#польша
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Правительство США выдвинуло обвинения политологу Саймсу и его жене
05 сентября 2024, 20:06

Фото: iStock/Jon Rehg

Правительство США предъявило политологу Дмитрию Саймсу и его жене Анастасии обвинения в нарушении закона о санкциях. Об этом сообщается в документе американского Минюста.
Отмечается, что Саймса и его супругу обвиняют в участии в двух схемах по обходу санкций. Предполагается, что по первой схеме политолог оказывал услуги «Первому каналу», за что получил свыше миллиона долларов, личный автомобиль, водителя, квартиру в Москве и команду из десяти сотрудников.

Также Минюст США уличил супругов в участии в схеме по отмыванию финансов, во время которой они пытались скрыть доходы от подсанкционных действий.

Кроме того, в документе ведомства указано, что в настоящее время супруги находятся на свободе и, предположительно, в России.

По обвинениям им может грозить по 60 лет лишения свободы каждому.

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#сша
#санкции
#обвинение
#нарушения
#россия
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Зеленский выразил желание увидеть Россию на втором саммите мира
05 сентября 2024, 19:16

Фото: iStock/Diy13

Представители России «обязательно» должны участвовать по втором саммите мира, поскольку без Москвы завершить конфликт дипломатическим путём будет очень сложно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, слова которого приводит телеканал NBC.
Глава государства отметил, что многие страны просили Киев принять российских представителей на саммите. Зеленский подчеркнул, что выступает за такой план развития событий.

Ранее, в конце августа, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона неоднократно заявляла о своём желании и готовности перейти к переговорному процессу, однако после наступления ВСУ в Курской области такие переговоры больше неактуальны.

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#переговоры
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НАТО обсуждает применение Украиной дальнобойных ракет для ударов по России
Столтенберг: в НАТО обсуждают применение Украиной дальнобойных ракет для атак
05 сентября 2024, 18:31

Фото: iStock/graphia76

В НАТО обсуждают применение Украиной дальнобойных ракет. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, слова которого приводит агентство Reuters.
Напомним, что в середине июля Пентагон заявил, что США не позволяют ВСУ использовать американское дальнобойное оружие, в частности, оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России, однако это решение может измениться. Тогда Столтенберг говорил, что часть стран НАТО, в том числе Великобритания и Франция, передали такое оружие без ограничений.

Сейчас генсек альянса отметил, что дискуссия на эту тему продолжается, подчеркнув важность того, чтобы у Украины была возможность достигать военных объектов в глубине территории России.

Также он прокомментировал вторжение ВСУ на территорию Курской области. По его словам, пока сложно точно сказать, как будет развиваться ситуация на этом направлении.

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