Секретарь Мособлизбикома Фурс рассказал об обеспечении безопасности на выборах

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Единый день голосования стартовал в Подмосковье, в течение трёх дней — 6, 7 и 8 сентября — жители 28 округов региона будут выбирать членов муниципальных Советов депутатов. Об обеспечении безопасности на выборах рассказал секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.
«Сегодня в 8 утра в Московской области были готовы и открылись все 1608 избирательных участков, участвующих в Едином дне голосования. В 25 округах Подмосковья пройдут основные выборы, а в трёх — дополнительные выборы. Обеспечивать безопасность на выборах нам помогают сотрудники полиции, Росгвардии и частных охранных предприятий, а также народные дружинники. А у входов в участковые избирательные комиссии будут дежурить машины ГАИ», — сказал Руслан Фурс.Он добавил, что все избирательные участки оборудованы видеорегистраторами и переносными металлодетекторами, а на 75% участков дополнительно установлены стационарные рамки металлодетекторов.
Кроме того, на случай различных нештатных ситуаций — отключений электричества, звонков о минировании и пр. — подготовлено 70 передвижных пунктов для голосования.
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Лев Каштанов