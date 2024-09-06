Памфилова сообщила об открытии избирательных участков в 49 регионах России

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В России открылись избирательные участки в 49 регионах, где проходят трёхдневные выборы. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова.
Она подчеркнула, что с 6 по 8 сентября выборы пройдут в 49 из 83 регионов России. Там в Единый день голосования открылись избирательные участки.
Напомним, что в 21 регионе России в ходе трёхдневного голосования граждане выберут глав администраций. Это Республика Алтай, Республика Башкортостан, Калмыкия, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края, а также 14 областей: Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Курганская, Курская, Липецкая Муромская, Оренбургская, Самарская, Сахалинская, Тульская, Челябинская и Кемеровская области. Кроме того, выборы главы администрации пройдут в городе федерального значения Санкт-Петербург.
Помимо этого, в четырёх субъектах глав выберут региональные парламенты: Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Ингушетия, Крым и Кабардино-Балкария.
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Напомним, что в 21 регионе России в ходе трёхдневного голосования граждане выберут глав администраций. Это Республика Алтай, Республика Башкортостан, Калмыкия, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края, а также 14 областей: Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Курганская, Курская, Липецкая Муромская, Оренбургская, Самарская, Сахалинская, Тульская, Челябинская и Кемеровская области. Кроме того, выборы главы администрации пройдут в городе федерального значения Санкт-Петербург.
Помимо этого, в четырёх субъектах глав выберут региональные парламенты: Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Ингушетия, Крым и Кабардино-Балкария.
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Анастасия Чинкова