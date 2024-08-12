В Подмосковье задержали украинца, организовавшего нарколабораторию в арендованном доме

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В Пушкинском округе Московской области задержали жителя Украины за наркоторговлю. Об этом сообщает Telegram-канал «Рай и МКАД | Подмосковье».
Отмечается, что 39-летний уроженец Украины арендовал дом в деревне Василёво. Там он организовал нарколабораторию.
При обыске полицейские обнаружили ёмкости с прекурсорами, канистры с жидкостью, респиратор и весы. По итогам проведённой экспертизы выяснилось, что в изъятых веществах содержится мефедрон, масса которого после высушивания составила порядка двух килограмм.
Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело. В настоящее время наркоторговец находится под стражей.
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При обыске полицейские обнаружили ёмкости с прекурсорами, канистры с жидкостью, респиратор и весы. По итогам проведённой экспертизы выяснилось, что в изъятых веществах содержится мефедрон, масса которого после высушивания составила порядка двух килограмм.
Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело. В настоящее время наркоторговец находится под стражей.
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Анастасия Чинкова