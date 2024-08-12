В российской колонии наркодилеры и главы этнических группировок устроили банкет

Фото: iStock/Rattankun Thongbun
Наркоторговцы и лидеры этнических группировок организовали банкет в исправительной колонии (ИК-7) в Зубово-Полянском районе Мордовии, сообщает газета «Известия».
Издание опубликовало снимки с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен банкет. В помещении за столом с шашлыками, фруктами, пиццей и напитками сидят около 40 человек. По данным издания, торжество проходило 20 июля, и, следовательно, один из сотрудников уголовно-исполнительной системы отмечал свой день рождения. Его имя не сообщается.
Также отмечается, что на празднике присутствовали участники и активные члены этнических преступных группировок России, включая, распространителей наркотиков.
Редакция направила запрос в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН), которая пообещала разобраться в ситуации.
Адвокат Павел Корнияко подчеркнул, что подобные развлечения не предусмотрены тюремными правилами и поэтому невозможны в принципе. Кроме того, список товаров, которые заключенные могут покупать на воле, ограничен.
Источники издания предполагают, что организация банкетов стала возможной благодаря коррупции со стороны администрации.
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Также отмечается, что на празднике присутствовали участники и активные члены этнических преступных группировок России, включая, распространителей наркотиков.
Редакция направила запрос в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН), которая пообещала разобраться в ситуации.
Адвокат Павел Корнияко подчеркнул, что подобные развлечения не предусмотрены тюремными правилами и поэтому невозможны в принципе. Кроме того, список товаров, которые заключенные могут покупать на воле, ограничен.
Источники издания предполагают, что организация банкетов стала возможной благодаря коррупции со стороны администрации.
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Александр Климов