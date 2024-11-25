Фото: istockphoto/guteksk7
Причастность украинских спецслужб к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Поэтому Киев должен компенсировать материальный ущерб и упущенную выгоду Германии.
Об этом говорится в заявлении немецкого общественного движения Stoppt die Sanktionen («Остановите санкции»), выдержки из которого приводит ТАСС.
Авторы заявления подчёркивают, что подрыв газопроводов был направлен не только против России, но и против Германии и её эконмических интересов. Лидеры движения Stoppt die Sanktionen, которых поддержали в Бундестаге, потребовали, чтобы поддержка Украины со стороны Берлина была прекращена до тех пор, пока киевские власти не будут привлечены к ответственности, а ужерб от террористических актов не будет компенсирован.
Читайте также:
WSJ: Американский инвестор Линч намерен купить взорванный «Северный поток-2»
Экс-агент Украины назвал подрыв «Северных потоков» актом освобождения
Президент Германии ударил писателя, обвинившего его в поддержке «Севпотока — 2»
«Ответственность за эту террористическую атаку, несомненно, лежит на украинском правительстве и украинской разведывательной службе», — утверждают общественники.
Авторы заявления подчёркивают, что подрыв газопроводов был направлен не только против России, но и против Германии и её эконмических интересов. Лидеры движения Stoppt die Sanktionen, которых поддержали в Бундестаге, потребовали, чтобы поддержка Украины со стороны Берлина была прекращена до тех пор, пока киевские власти не будут привлечены к ответственности, а ужерб от террористических актов не будет компенсирован.
Читайте также:
WSJ: Американский инвестор Линч намерен купить взорванный «Северный поток-2»
Экс-агент Украины назвал подрыв «Северных потоков» актом освобождения
Президент Германии ударил писателя, обвинившего его в поддержке «Севпотока — 2»
Александр Бойцов