«Общественное»: Залужный 10 июля приступит к работе послом в Великобритании

Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 июля приступит к работе в должности посла Украины в Великобритании. Об этом сообщает телеканал «Общественное».
Уточняется, что Залужный 3 июля уехал в Великобританию. Его уволили с должности главнокомандующего в феврале текущего года.
Пост Залужного занял командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Причина отставки бывшего главнокомандующего не сообщалась, однако перед увольнением произошел серьезный конфликт между военным и политическим руководством Украины. Представители обеих сторон обвиняли друг друга в провалах на фронте.
Иных подробностей о предстоящей работе Залужного не приводится.
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Пост Залужного занял командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Причина отставки бывшего главнокомандующего не сообщалась, однако перед увольнением произошел серьезный конфликт между военным и политическим руководством Украины. Представители обеих сторон обвиняли друг друга в провалах на фронте.
Иных подробностей о предстоящей работе Залужного не приводится.
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Екатерина Коршунова