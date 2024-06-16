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Залужный поддержал обвинение в адрес Зеленского после предложения Путина

Залужный лайкнула публикацию украинского блогера с обвинением Зеленского
16 июня 2024, 04:15

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный поддержал блогера Мирослава Олешко, который раскритиковал президента Владимира Зеленского. Блогер опубликовал пост, в котором прокомментировал мирные предложения российского лидера Владимира Путина.


В своей публикации в Facebook* он отметил, что условия, предложенные российским президентом, являются следствием политики Зеленского и что выполнение этих условий гарантирует «конец его власти». Он также заявил, что украинцы являются заложниками продолжающегося конфликта. Залужный лайкнул пост Олешко, что, по утверждению издания «Фикус», «вызвало негативную реакцию в Сети». Спустя время запись была удалена, а по словам Олешко – заблокирована из-за многочисленных жалоб.

Ранее Владимир Зеленский охарактеризовал мирные предложения Владимира Путина как «ультиматум».

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* социальная сеть, запрещенная в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
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#владимир путин
#переговоры
Трамп пообещал положить конец выплатам Украине
16 июня 2024, 03:57

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал решить вопрос с миллиардными выплатами Украине, если он победит на президентских выборах в ноябре, передает РИА Новости.
Выступая перед сторонниками в Детройте, штат Мичиган,, он отметил, что каждый раз, когда заканчивается визит Владимира Зеленского в США, из Вашингтона поступают очередные миллиарды долларов помощи.

«И так без конца», – посетовал Трамп.

Он добавил, что намерен разобраться с крупными выплатами Киеву.

Бывший американский лидер также назвал Зеленского «величайшим торговцем из всех ныне живущих политиков».

Ранее Дональд Трамп раскритиковал пакет помощи США Украине в размере 60 миллиардов долларов. Он также заявил, что ситуация вокруг Украины может быть быстро разрешена.

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#сша
#владимир зеленский
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Раскрыта позиция «саммита мира» по Запорожской АЭС
Reuters: участники саммит в Швейцарии призвали передать Киеву контроль над ЗАЭС
16 июня 2024, 03:24

Фото: iStock/WangAnQi

В проект итоговой декларации мирного саммита в швейцарском Бюргенштоке включен пункт о передаче Киеву контроля над Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), передает агентство Reuters.
По данным агентства, делегация готовится подписать документ, в котором говорится, что атомные электростанции Украины «должны работать под полным суверенным контролем Украины, в соответствии с принципами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и под его наблюдением».

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской АЭС был нарушен и поставлен под угрозу каждый из столпов ядерной безопасности МАГАТЭ. По его словам, частые атаки на станцию и регулярные отключения электроэнергии дали свои результаты.

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#саммит
#швейцария
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Сунак назвал условие для достижения мира на Украине
Сунак: мир на Украине необходимо установить на приемлемых для Киева условиях
16 июня 2024, 02:55

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что мир на Украине должен быть установлен на условиях, приемлемых для властей украинской республики, сообщает телеканал Sky News.
По словам политика, участники конференции в Швейцарии выразили решимость положить конец конфликту на Украине.

«Правильным будет найти решение о прочном мире на условиях, которые приемлемы для Украины, на основе принципов территориальной целостности и Устава ООН», – отметил Сунак.

Ранее помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина готова обсуждать мирное решение конфликта с Россией, если положение украинских войск на поле боя улучшится.

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Си Цзиньпин пожаловался на попытки США подтолкнуть Китай к атаке на Тайвань
16 июня 2024, 02:35

Фото: сайт Кремля

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что США вынуждают Пекин напасть на Тайвань, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Свое недовольство китайский лидер выразил на встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в апреле 2023 года. Однако, как отметил Си Цзиньпин, Китай не клюнул на приманку. На той же встрече китайский лидер выразил опасение, что конфликт с США уничтожит достижения страны и помешает ей добиться «великого возрождения» к 2049 году.

Ранее сообщалось, что Китай призвал Москву и Киев к переговорам.

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#переговоры
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В Белом доме заявили о готовности Киева к переговорам при одном условии
Салливан: Киев будет готов к переговорам при лучшем положении на поле боя
16 июня 2024, 02:20

Фото: iStock/Diy13

Украина будет готова к переговорам для поиска мирного решения конфликта с Россией при одном условии, заявил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает информационное агентство ТАСС.
«С точки зрения Украины, она сначала хочет быть в наилучшем положении на поле боя, чтобы быть в наилучшем положении за столом переговоров», – объяснил он.

По словам Салливана, Киев дал понять, что желает завершения конфликта путем переговоров.

Помощник президента США по национальной безопасности также прокомментировал предстоящий саммит по Украине в Швейцарии, выразив надежду на «результат, который сможет поддержать весь мир».

Ранее Салливан заявил, что США могут нарушить соглашение о безопасности с Украиной, если к власти придет новый лидер. Он признал, что нет никаких гарантий того, что соглашение будет соблюдаться в таком случае.

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#украина
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#швейцария
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В Британии заподозрили Китай в шпионаже с помощью значков на фуражках
16 июня 2024, 01:38

Фото: iStock/nevenmn

Министерство обороны Великобритании подозревает Китай в шпионаже, передает газета Financial Times (FT).


Британские военные опасаются, что в кокарды головных уборов могут быть встроены устройства слежения и GPS-передатчики. Отмечается, что хотя король Соединенного Королевства Карл III изменил королевский герб, закупка и внедрение новых армейских эмблем проходит медленно. Компания Wedeen Textiles, заключившая контракт на изготовление кокард, заявила, что новые значки будут производиться в «в разных местах, включая Китай». Компания также подчеркнула, что качество будет тщательно проверяться.

В 2022 году израильская разведка решила проверить термокружки, подаренные посольством Китая, на наличие шпионских подслушивающих устройств.

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#китай
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Саммит в Швейцарии дискредитировал себя, заявили в Госдуме
16 июня 2024, 01:16

Фото: iStock/RossHelen

Саммит по Украине в швейцарском Бюргенштоке полностью дискредитирован международным сообществом и превратился в плохой фарс для США, Франции и Германии, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям c соотечественниками Виктор Водрацкий в интервью ТАСС.
«Естественно, под различными предлогами и посылами их заставили приехать в любом составе любой делегации – главное, чтобы был флажок», – заявил он.

Депутат объяснил, что между теми, кто разжигает конфликт на Украине, и теми, кто приехал на саммит под давлением, «чтобы не портить отношения или получить какие-то кредиты от США», возникло недопонимание

Ранее стало известно, что что конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке находится под угрозой срыва. Главными причинами этого были отсутствие китайской делегации и в целом слабое представительство стран БРИКС.

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#китай
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Назван последний шанс спасения Украины как государства
Медведчук: мирная инициатива Путина – последний шанс на спасение Украины
16 июня 2024, 01:03

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына

Мирная инициатива президента России Владимира Путина – это последний шанс сохранить Украину как государство, заявил в интервью агентству ТАСС председатель Совета Движения «Другая Украина»
Онпояснил, что сегодня на Украине царит антинародный режим, управляемый нелегитимным президентом, правовой нигилизм и государственная нацистская идеология.

«Путин предлагает вернуть украинцам государство, сделать его нейтральным, суверенным, демилитаризованным и денацифицированным», – сказал политик.

Медведчук также обвинил украинского лидера Владимира Зеленского в том, что тот не воспользовался нейтральным статусом Украины.

14 июня Путин выступил с мирным планом. По его словам, Москва готова вести переговоры о мирном соглашении, как только Киев начнет выводить войска из новых российских регионов и официально откажется от вступления в НАТО.

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#владимир зеленский
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Зеленский допустил завершение конфликта на Украине в рамках второго «саммита мира»
Зеленский: согласованный в Швейцарии план действий отправят России
16 июня 2024, 00:15

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план действий, принятый на «мирном саммите» в швейцарском Бюргенштоке, будет передан России, а также допустил окончание конфликта на второй конференции. Его слова цитирует «Украинская правда».
«Мы должны решать вместе, что означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным образом. Устав ООН есть основой для нас», – сказал украинский президент, выступая в Швейцарии.

По словам Зеленского, основные пунктами «формулы мира», связанные с ядерной, гуманитарной и продовольственной безопасностью, станут важной темой саммита.

«Работая над ними, мы можем достичь соглашения и создать план действий для каждого пункта формулы мира», – отметил политик.

Ранее политолог Константин Бондаренко допустил, что Владимир Зеленский не примет предложение президента России Владимира Путина о прекращении огня в связи со своей несамостоятельностью.

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