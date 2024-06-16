Залужный поддержал обвинение в адрес Зеленского после предложения Путина

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный поддержал блогера Мирослава Олешко, который раскритиковал президента Владимира Зеленского. Блогер опубликовал пост, в котором прокомментировал мирные предложения российского лидера Владимира Путина.
В своей публикации в Facebook* он отметил, что условия, предложенные российским президентом, являются следствием политики Зеленского и что выполнение этих условий гарантирует «конец его власти». Он также заявил, что украинцы являются заложниками продолжающегося конфликта. Залужный лайкнул пост Олешко, что, по утверждению издания «Фикус», «вызвало негативную реакцию в Сети». Спустя время запись была удалена, а по словам Олешко – заблокирована из-за многочисленных жалоб.
Ранее Владимир Зеленский охарактеризовал мирные предложения Владимира Путина как «ультиматум».
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* социальная сеть, запрещенная в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Александр Климов