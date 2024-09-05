Путин выступил с заявлением об атаках на АЭС

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Президент России Владимир Путин предупредил, что удары украинские удары по АЭС крайне опасны, а также предложил представить, что будет, если РФ начнет зеркально отвечать на такие теракты. Таким образом он ответил на вопрос об ударах ВСУ по Запорожской и Курской АЭС, который ему задали на Восточном экономическом форуме.
«Можно только себе представить, что будет, если мы будем отвечать зеркально, — что будет со всей частью вот этой Европы», — подчеркнул Путин.Ранее Владимир Путин заявил, что потери ВСУ могут привести к обрушению фронта на основных направлениях и к утрате боеспособности Украины, чего Россия и добивается.
«Противник несет очень большие потери. Это чревато с одной стороны разрушением фронта на наиболее важных направлениях, потери могут привести к утрате боеспособности всех вооруженных сил», — заявил Путин.Читайте также:
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