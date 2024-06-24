Обстрел Севастополя и теракты в Дагестане назвали ответом на предложения Путина о мире

Советник-посланник посольства Беларуси в России Александр Шпаковский назвал атаки на Крым и Дагестан ответом на предложения Путина о мире. Об этом он написал сегодня, 24 июня, в своем телеграм-канале, отметив, что синхронность преступлений в праздник Святой Троицы говорит об одном центре управления этими атаками.