Обстрел Севастополя и теракты в Дагестане назвали ответом на предложения Путина о мире

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Советник-посланник посольства Беларуси в России Александр Шпаковский назвал атаки на Крым и Дагестан ответом на предложения Путина о мире. Об этом он написал сегодня, 24 июня, в своем телеграм-канале, отметив, что синхронность преступлений в праздник Святой Троицы говорит об одном центре управления этими атаками.
Шпаковский также добавил, что противник тем самым хочет дестабилизировать обстановку в России, распространить панику и протестные настроения, на почве якобы «неспособности» власти обеспечить безопасность. По словам советника, случившееся накануне следует расценивать как ответ на недавние мирные предложения президента России Владимира Путина.
«Враг своих целей не достигнет. Внутренняя консолидация российского общества вокруг идеи победы нарастает. Каждая невинная жертва будет отомщена», – резюмировал Александр Шпаковский.
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