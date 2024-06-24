Жена убитого террористами в Дербенте священника рассказала о нападении

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Вооруженные террористы, напавшие на храм Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, сначала убили охрану, а затем застрелили священника отца Николая. Об этом пишет «РЕН ТВ» со ссылкой на супругу погибшего.
«Заскочили. Убили охрану. Потом заскочили в дом. Выстрелили в батюшку. Подожгли дом. Потом зашли, подожгли церковь», – рассказала она.
Женщина отметила, что пожилой священник после инсульта еле ходил.
«Поэтому он никого не спасал. И прихожан уже в это время не было вообще», – объяснила Котельникова.
Она добавила, что у преступников, которые совершили это чудовищное нападение, не могло быть личных мотивов. По ее словам, отца Николая все уважали и хорошо к нему относились.
Напомним, что вечером 23 июня вооруженные террористы совершили атаку на города в Республике Дагестан. Они обстреляли пост ДПС в Махачкале, а также напали на синагогу и православный храм в Дербенте. Планировали они свои действия около месяца, начиная с середины мая. Пять участников вооруженных нападений в Дагестане ликвидированы силовиками. 24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура.
Настоятель дербентского храма Покрова Пресвятой Богородицы, Николай Котельников, был первой и главной целью террористов — его фотография была закреплена в их чате. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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