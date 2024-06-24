На Украине признали, что на фронте сложилась сложная ситуация для ВСУ

Фото: iStock/Zeferli
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что на фронте сложилась сложная ситуация для Вооруженных сил Украины. Об этом информирует РИА Новости.
«Плохая новость в том, что ситуация довольно сложная. Она останется таковой по меньшей мере один месяц и не станет легче», — сказал он.
Кроме того, он выступил против мирных переговоров с РФ.
Ранее руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* подтвердил, что Вооруженные силы Украины уже наносят удары западным оружием по территории РФ.
23 июня текущего года боевики ВСУ атаковали Севастополь оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Российские системы ПВО сбили четыре ракеты над акваторией Чёрного моря, но обломки упали в прибрежной полосе. В результате удара пострадали люди. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Число пострадавших при ракетной атаке ВСУ на Севастополь выросло до 151
Планы ВСУ по Крыму и крах обороны в Красногоровке: последние новости СВО
В Севастополе ввели режим ЧС регионального характера после атаки ВСУ
* Внесён в перечень террористов и экстремистов
Дарья Осипова