«Обсуждать нечего»: между РФ и Великобританией существует спецканал связи

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Между Россией и Великобританией по-прежнему существует канал связи, однако обсуждать по нему нечего. Об этом рассказал российский посол в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24».
«Аппаратура спецсвязи, которая стоит в офисе премьер-министра Великобритании, работает, этот канал Кремль — Даунинг-стрит тоже есть. Но обсуждать по нему нечего. У нас настолько разные сейчас подходы и позиции, что нечего обсуждать», — рассказал дипломат.
Он добавил, что между Москвой и Лондоном остаются открытыми другие каналы связи, однако контакты по ним происходят редко.
При этом Келин подчеркнул, что российская сторона по-прежнему открыта к диалогу и использует любую возможность довести свою позицию по всем имеющимся каналам.
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