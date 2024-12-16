Стало известно, что украинские власти хотели бежать в Лондон в феврале 2022 года

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Украинские власти в феврале 2022 года обсуждали возможный переезд в Лондон. Об этом рассказал экс-глава МИД Украины, бывший посол в Великобритании Вадим Пристайко в интервью агентству РБК-Украина.
«Мы хотели инициативно сделать предложение правительству на тот момент о возможном поиске места, где мы могли бы продолжить (управлять страной). Говорили не про правительство в изгнании, а про продолжение правительства», — рассказал Пристайко.
Он пояснил, что власти Украины думали, как вывезти деньги и как далее управлять государством. По словам Пристайко, именно он инициировал данный вопрос, сопровождая прибывшего в Киев Бориса Джонсона, который на тот момент занимал должность премьер-министра Великобритании.
Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявлял, что Владимира Зеленского вместе с главой его офиса Андреем Ермаком в нужный момент вывезут из Украины в Великобританию.
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Элина Позднякова