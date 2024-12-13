Посол РФ пообещал ответ на расторжение Австрией контракта на российский газ

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Решение о разрыве Австрией контракта на поставки российского газа не останется без ответа со стороны РФ. Об этом заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский в беседе с «Известиями».
По словам дипломата, обвинение австрийской стороны в адрес «Газпрома» о якобы невыполнении договоренностей и последующее расторжение Веной контракта на поставки российского газа фактически разрушили одну из опор отношений двух государств. Он отметил, что Россия никогда не ставила целью наказать или шантажировать Вену или кого-либо другого, передают «Известия».
Люблинский подчеркнул, что именно Вена одномоментно объявила многолетнее газовое партнерство с Россией «исторической ошибкой». Вся ответственность за принятые решения полностью лежит на Австрии, заключил дипломат.
Ранее австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что Австрия ожидала прекращения поставок газа из России с самого начала конфликта на Украине и готовилась к этому. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Люблинский подчеркнул, что именно Вена одномоментно объявила многолетнее газовое партнерство с Россией «исторической ошибкой». Вся ответственность за принятые решения полностью лежит на Австрии, заключил дипломат.
Ранее австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что Австрия ожидала прекращения поставок газа из России с самого начала конфликта на Украине и готовилась к этому. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова