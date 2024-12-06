Лавров заявил о готовности РФ послать новые «сигналы» для Запада после удара «Орешником»

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)
Россия готова предпринять дополнительные шаги в ответ на действия Запада, если Лондон и Брюссель не сделают выводов после недавнего применения гиперзвукового комплекса «Орешник».
В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что удар, произведенный пару недель назад «Орешником», должен был стать сигналом, особенно в контексте использования по российской территории вооружений большой дальности, таких как ракеты ATACMS.
Лавров подчеркнул, что Москва стремится избежать дальнейших недоразумений с западными странами, но часть из них, по его словам, пока неадекватно оценивают ситуацию вокруг конфликта на Украине.
В интервью Лавров также рассказал о негласных каналах связи между Россией и США по Украине
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«Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний (пару недель назад) от новой системы «Орешник» был воспринят всерьез», — пояснил Лавров.
Лавров подчеркнул, что Москва стремится избежать дальнейших недоразумений с западными странами, но часть из них, по его словам, пока неадекватно оценивают ситуацию вокруг конфликта на Украине.
В интервью Лавров также рассказал о негласных каналах связи между Россией и США по Украине
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Мария Моисеева