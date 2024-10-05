Обвинение запросило семь лет колонии воевавшему за ВСУ наёмнику из США Хаббарду

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Государственное обвинение запросило наказание в виде семи лет лишения свободы для гражданина США Стефана Хаббарда. Он воевал против России в качестве наёмника в рядах ВСУ.
Прокурор также просил суд учесть при вынесении приговора возраст подсудимого и то, что он полностью признал свою вину, передаёт «Интерфакс». 72-летний американец обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 359 УК РФ (участие в качестве наёмника в вооружённом конфликте или военных действиях). Максимальная санкция по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Прокурор запросил для Хаббарда минимальный срок.
Как было установлено судом и следствием, американец проживал на Украине с 2014 года. Он заключил контракт с батальоном территориальной обороны города Изюм, согласно которому должен был получать денежное вознаграждение не менее тысячи долларов США в месяц. Он прошёл обучение, получил оружие и обмундирование и участвовал в боевых действиях против Вооружённых сил РФ.
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Александр Бойцов