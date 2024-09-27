Обвиняемый в наёмничестве американец Хаббард получал тысячу долларов в месяц

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Американский пенсионер Стефан Хаббард, который обвиняется в участии в украинском конфликте на стороне ВСУ в качестве наёмника, служил в батальоне территориальной обороны в городе Изюм Харьковской области.
Об этом заявила прокурор в ходе судебного заседания, на котором присутствовал корреспондент РИА Новости. По её словам, Хаббард вступил в батальон теробороны в Изюме в феврале 2022 года, а затем участвовал в вооружённом конфликте в качестве наёмника на стороне украинских вооружённых формирований. Он выступал с оружием в руках против представителей силовых структур ЛНР и ДНР, а также против Вооружённых сил РФ.
Стефан Хаббард, уроженец штата Мичиган, является гражданином США. В 2014 году он приехал на Украину и проживал там с женщиной, которую называл своей женой. Позже она его бросила. За наёмничество американцу может грозить лишение свободы на срок от семи до 15 лет.
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Александр Бойцов