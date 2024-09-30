Пенсионер из США признал участие в конфликте на стороне ВСУ

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Американский пенсионер Стефан Хаббард в суде признал, что участвовал в конфликте с Россией на стороне украинских войск за денежное вознаграждение. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что мужчину судят в Москве по делу о наёмничестве. На прошлой неделе Мосгорсуд приступил к рассмотрению этого уголовного дела.
В зале суда 72-летний Хаббард полностью признал свою вину и согласился с предъявленным обвинением.
Из документа следует, что в феврале 2022 года мужчина заключил контракт с батальоном территориальной обороны города Изюм в Харьковской области (подведомственная Минобороны Украины войсковая часть). За участие в боевых действиях ему пообещали выплачивать не менее одной тысячи долларов ежемесячно.
Хаббард прошёл обучение, получил оружие и отправился на фронт. Там он находился до апреля 2022 года, после чего его задержали российские военные.
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В зале суда 72-летний Хаббард полностью признал свою вину и согласился с предъявленным обвинением.
Из документа следует, что в феврале 2022 года мужчина заключил контракт с батальоном территориальной обороны города Изюм в Харьковской области (подведомственная Минобороны Украины войсковая часть). За участие в боевых действиях ему пообещали выплачивать не менее одной тысячи долларов ежемесячно.
Хаббард прошёл обучение, получил оружие и отправился на фронт. Там он находился до апреля 2022 года, после чего его задержали российские военные.
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Анастасия Чинкова